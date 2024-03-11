台灣防務部門：兩岸若擦槍走火台軍擁有空中優勢　有能力擊落敵機

台灣防務部門今日（3月11日）表示，兩岸如若擦槍走火甚至開戰，台灣軍隊擁有空中優勢，且有能力擊落敵機。



台灣安全及防務機構負責人及副負責人今日到台灣立法機構，就中國大陸兩會及年底美國大選，對兩岸局勢發展評估等事項接受立委質詢。

民進黨立委邱志偉詢問，兩岸若擦槍走火或在戰時，台灣軍隊是否有自信掌握局部或全面空中優勢。台灣防務部門副部長柏鴻輝回答稱，以飛行員來說，因大陸軍隊暴露在台灣防空系統中，並在火力涵蓋範圍內，因此台灣軍隊掌握絕對空優。

+ 2

對於解放軍戰機數量多，台灣是否有能力「以質取勝」的問題，柏鴻輝表示，同意空軍以質取勝的說法，但也與戰術及戰法有關；所有戰機都有優缺點，但飛行員訓練更重要。

而解放軍戰機一旦進入台灣空域，是否等同第一擊。柏鴻輝指如解放軍接近時，要看對方是否打開彈艙或掛彈，若對方沒有敵意，並搖擺機翼，可能是投誠的象徵，但若解放軍軍機持續挺進且帶彈，依照國際案例，會透過開槍或發射熱焰彈等方式示警。

另外，若遭遇未經同意接近24海浬臨近區時，要經廣播、攔截、驅離等動作；戰機若持續進入12浬，會依照聯合國憲章規定，行使自衛權。且台灣戰機有能力擊落打下「越界」戰機。