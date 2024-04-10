習近平北京晤馬英九　高度評價其堅持九二共識、反對台獨

中共中央總書記習近平10日（周三）下午在北京會見馬英九一行。在公開發言部分，習近平對馬英九的民族情懷、堅持九二共識、反對台獨，表示高度評價。馬英九則表示，未來兩岸應該堅持九二共識、反對台獨，求同存異擱置爭議，共創雙贏，追求和平發展。



中共中央總書記習近平10日（周三）下午在北京會見馬英九一行。（中天新聞）

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台媒報道指，習近平在北京人民大會堂東大廳會見馬英九，兩人握手時間長達16秒。習近平微笑對馬英九說，「你都沒變」。

習近平：高度評價馬英九堅持九二共識、反對台獨

正式會談開始後，習近平首先發言稱，「馬先生素有民族情懷，堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，勢必振興中華，我對此高度評價。」

習近平說，「兩岸同胞同屬中華民族，中華民族是世界上偉大的，創造了淵遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中華兒女都為之感到驕傲。」

習近平強調，「兩岸同胞都是中國人，任何心結都能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開，海峽的距離阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情，制度的不同改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實，外國的干涉阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」

馬英九：如發生戰火，對中華民族是不可承受之重

馬英九發言表示，中華民族經歷了兩岸一步一步共同邁向中華振興之路，雖然兩岸在不同體制下發展，但兩岸人民都是炎黃子孫，應該致力於振興中華。

馬英九說，對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸就沒有安定幸福的台灣，對中華民族來說，如果沒有和平繁榮的兩岸，就沒有璀璨光明的未來。

馬英九說，誠摯希望雙方重視人民真實價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧確保兩岸互惠雙贏。最近兩岸形勢緊張，引發不少台灣民眾不安，馬英九引用魯迅所說，兩岸應該「一笑泯恩仇」。

馬英九接著說，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸的中國人絕對有足夠的智慧和平處理兩岸爭端，避免走向衝突，兩岸1992年已各自方式表述堅持一個中國原則，未來兩岸應該確保人民福祉，堅持九二共識、反對台獨，求同存異擱置爭議，共創雙贏，追求和平發展。

馬英九最後提到，誠摯期盼兩岸互利共榮、攜手合作振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

陸方派3名中央政治局常委出席

人民大會堂東大廳是大陸領導人接待外賓或舉行高級別會議的場所。歷次黨和國家領導人的見面會，也都在這裏舉行。

除了習近平外，中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌均出席會談。包括習近平在內，陸方有三名中共中央政治局常委層級官員出席。

第一次習馬會於2015年11月7日在新加坡舉行，當時兩岸執政當局以求同存異的精神，為兩岸關係寫下歷史新頁。（台灣總統府供圖）

馬英九在擔任台灣的總統任內，與國家主席習近平在2015年11月7日曾於新加坡進行「兩岸領導人會面」，為1949年兩岸分治以來兩岸領導人首度會面。此後台灣政黨輪替，兩岸關係急轉直下。如今馬英九卸任將近八年，為第二度與習近平會面。