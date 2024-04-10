習近平晤馬英九：對花蓮地震遇難同胞表示哀悼　要堅決反對台獨

中共中央總書記習近平10日（周三）下午在北京會見馬英九一行。新華社報道，習近平表示，兩岸同胞要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，又指必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」。習近平又對近日花蓮地震遇難的同胞表示哀悼。



中共中央總書記習近平10日（周三）下午在北京會見馬英九一行。（中天新聞）

據新華社報道，習近平表示，兩岸同胞同屬中華民族。中華民族是世界上偉大的民族，創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中華兒女都為之感到驕傲和榮光。中華民族5000多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載著兩岸同胞共禦外侮、光復台灣。中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實。

習近平表示，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。兩岸同胞一路走來，始終一脈相承、心手相連、守望相助。

習近平表示，青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好。兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。

習近平強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。我們要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。

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第一，堅定守護中華民族共同家園。中華民族、中華文明幾千年來歷經滄桑、飽受磨難，卻生生不息、綿延不斷，關鍵在於中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫。兩岸同胞要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。

兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裏人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。

第二，堅定共創中華民族綿長福祉。為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。共創中華民族綿長福祉，這個目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，共同實現中華民族偉大復興的中國夢。我們有能力帶領14億多大陸同胞過上好日子，也完全有能力同台灣同胞一起共創美好未來。

我們始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好。

第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識。中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。我們將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合。我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看。

中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。

第四，堅定實現中華民族偉大復興。經過百年奮鬥，我們成功走出了一條中國式現代化道路，迎來了民族復興的光明前景，不僅實現了孫中山先生當年描繪的藍圖，而且創造了許多遠遠超出孫中山先生設想的成就。民族復興的歷史車輪滾滾向前，凝結著兩岸同胞的奮鬥和汗水，需要兩岸同胞同心共創、接續奮鬥，也終將在兩岸同胞的接力奮鬥中實現。兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為。我們歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。希望兩岸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量。

習近平又說，4月3日，花蓮縣海域發生7.3級地震，造成人員傷亡、財產損失，我對遇難同胞表示哀悼，對災區民眾表示慰問。

新華社的報道又指，馬英九表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」，是兩岸關係和平發展的共同政治基礎。兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應深化交流合作，共同傳承中華文化，提升兩岸同胞福祉，攜手前行，致力振興中華。