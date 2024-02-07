馬斯克媽媽遊上海　發文祝中國朋友農曆新年快樂　兒子這樣回應

全球首富馬斯克（Elon Musk）的母親梅耶（Maye Musk），最近在社交平台張貼自己去上海參加新春活動的照片，並祝賀中國的朋友新年快樂。



也隨即釣出兒子馬斯克留言，表示應該要有更多人去中國旅遊。

熱愛中國文化還曾到香港旅遊 點圖放大瀏覽：

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現年75歲的梅耶相當熱愛中國文化，2023年就曾3度到中國旅遊，4日她再度於社交平台X個人帳號，張貼她飛到上海參加新春活動的照片，其間她還到豫園參觀。

梅耶貼文上寫道：「在上海的時候，我看到了龍年最壯觀的展覽，分享這個特別的經歷。」她同時在貼文祝賀中國的朋友新年快樂。

這則貼文曝光後迅速吸引將近40萬名網友觀看，就連梅耶的兒子馬斯克都在下方留言稱「應該要有更多人去中國旅遊」。

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事實上梅耶過去就不時展現自己對中國的好感，去年3月她首度到中國旅遊，先後前往廣州、廈門及成都和蘇州等地。

此行除了到處旅遊，主要也是為了宣傳她在2020年出版的自傳《女人的計畫》（A Woman Makes a Plan），她也表示：「中國悠久的歷史真是令人著迷。」

而梅耶的身分相當多，她是加拿大南非裔的美國模特兒兼營養師，擔任模特兒長達50年，還曾出現在國際版的《Vogue》及《時代》健康版多本雜誌封面。

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