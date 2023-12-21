部署明年｢三農｣工作　習近平：學習｢千萬工程｣經驗　推進鄉村振興

中央農村工作會議本（12）月19日至20日在北京召開。會議指出，要抓好糧食和重要農產品生產，確保2024年糧食產量保持在1.3萬億斤以上，並要加快推進種業振興行動；要強化農村改革創新，在堅守底線前提下，鼓勵各地實踐探索和制度創新；適應鄉村人口變化趨勢，扎實有序推進鄉村建設，推進農村基礎設施補短板。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對「三農」工作作出重要指示。習近平指出，2023年國家克服較為嚴重的自然災害等多重不利影響，糧食產量再創歷史新高，農民收入較快增長，農村社會和諧穩定。推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興。

習近平曾強調，要把實施鄉村振興戰略、做好「三農」工作放在經濟社會發展全局中統籌謀劃和推進。（新華社）

習近平表示，要守住耕地這個命根子，堅決整治亂佔、破壞耕地違法行為，加大高標準農田建設投入和管護力度，確保耕地數量有保障、質量有提升。要強化科技和改革雙輪驅動，加大核心技術攻關力度，改革完善「三農」工作體制機制，為農業現代化增動力、添活力。要抓好災後恢復重建，全面提升農業防災減災救災能力。

同時，也要確保不發生規模性返貧，抓好防止返貧監測，落實幫扶措施，增強內生動力，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。要提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，強化農民增收舉措，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。

此外，會議也傳達學習了習近平重要指示，討論《中共中央、國務院關於學習運用「千村示范、萬村整治」工程（千萬工程）經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見（討論稿）》。

習近平要求，各級黨委和政府要堅定不移貫徹落實黨中央關於「三農」工作的決策部署，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。（視覺中國）

會議強調，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找準鄉村振興的切入點，提高工作實效。堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動等。

習近平強調，各級黨委和政府要堅定不移貫徹落實黨中央關於「三農」工作的決策部署，堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，把責任扛在肩上、抓在手上，結合實際創造性開展工作，有力有效推進鄉村全面振興，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。