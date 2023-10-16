河南粟米田遭500村民搶劫　警察也不能阻止　網民批：如蝗蟲過境

河南鄲城一處粟米田傳出遭住在附近的上百名村民集體搶劫，連警察來了也阻止不了。



對此，當地政府的工作人員表示，粟米田已收割過了，村民們不是在「搶」，而是在「撿」田裡剩下的粟米。

網民反問：如不是搶，員工為何要報警？（點圖放大瀏覽）：

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根據內媒報道，該片粟米田是由上海一間公司租種的，當天正在進行機器收割。

負責收割的員工說，粟米田有兩千多畝，差不多有幾百畝被搶了，他們機器在收割，村民就在旁邊撿拾，然後看人不注意，就全都圍了上去：「車都不能動，他們就開始搶了！」

員工無奈表示，他們當下就報了警，但警察來了也沒用，因為村民人多，至少有500多人：「剛開始是撿粟米，撿一撿就開始搶了！」

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對此，鄲城城郊鄉一名工作人員說，田裡的是包地公司收割後剩下的粟米，村民們不是在「哄搶」，而是在「撿拾」。

鄲城縣農業農村局則說，粟米地進行機械收割時，有群眾到已收割過的地塊撿拾粟米，粟米地的負責人與城郊鄉政府聯繫後，鄉政府立即安排鄉村幹部和派出所民警到現場維持秩序，勸導群眾有序離開，機收工作正常進行，已收割完畢。

由於河南南陽不久前才發生村民集體混入音樂節偷竊的事件，許多內地網友對粟米田被搶的新聞都非常關注，留言狠批「又是河南！」、「不是搶的話，對方為什麼要報警？」、「村民：以為別人不要才去撿的」、「都是別人不要的，我們才來撿的」、「不是偷也不是搶，俺見沒人要來撿！」。

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