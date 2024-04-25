中國科學家喬杰榮獲聯合國教科文組織國際生命科學研究獎

4月23日，聯合國教科文組織在聯合國非洲經濟委員會會議中心舉行頒獎儀式，授予中國科學家喬杰等三人「聯合國教科文組織-赤道幾內亞國際生命科學研究獎」。



聯合國教科文組織在官網公告中表示，作為一名生殖醫學專家，喬杰拓展了對生殖生理和不孕疾病背後機制的理解。她帶領團隊多年來持續探索不孕不育病因和臨床診療，特別是發現了腸道微生物在女性生殖障礙性疾病中的關鍵作用。

此外，喬杰還致力於同世界各國，特別是發展中國家分享和交流經驗，建立共享數據庫，推廣前沿技術，為人類健康生育福祉作出重要貢獻。

4月23日，在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，中國科學家喬傑（中）出席頒獎儀式。（微信公眾號＠新華社）

聯合國教科文組織副總幹事曲星在頒獎時表示，得獎的科學家不僅增進了大眾對科學的理解，而且改善了世界人民的生活、健康和福祉。

「聯合國教科文組織-赤道幾內亞國際生命科學研究獎」於2008年設立，旨在獎勵為提升人類生活質量作出重要貢獻的傑出生命科學研究，研究主體可以是個人或機構。該獎項由赤道幾內亞共和國政府資助，每年頒發給最多三個獲獎者。

除喬杰外，今年其他兩位獲獎者分別是來自埃及開羅大學藥學院的法拉傑教授，以及來自塞浦路斯大學的希臘籍斯蒂利亞諾普洛斯博士。他們分別因在代謝組學研究和癌症治療方面的貢獻獲獎。中國科學家屠呦呦、施一公等也曾獲得該獎項。