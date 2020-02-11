【青蒿素之母】屠呦呦獲頒聯合國大獎　「她的工作是革命性的」

第33屆非盟峰會期間，聯合國教科文組織-赤道幾內亞國際生命科學研究獎（UNESCO-Equatorial Guinea International Prize for Research in the Life Sciences）周一（10日）在位於埃塞俄比亞首都「亞的斯亞貝巴」的非盟總部舉行頒獎儀式。 2019年10月22日，2015年諾貝爾醫學獎得主、中國中醫科學院屠呦呦教授因發現了一種全新的瘧疾治療方法——青蒿素而獲得此獎項。

自本世紀初以來，世界衛生組織（WHO）一直建議採用青蒿素綜合療法作為瘧疾的一線治療方法，這在非洲挽救了620萬人的生命，使瘧疾死亡率降低了66%，5歲以下兒童的死亡率降低了71%。

在頒獎儀式上，聯合國教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）讚揚了屠呦呦對人類生命的貢獻，稱「她的工作是革命性的」。

屠呦呦的科研成果受到外界普遍認可。（AFP）

此外，來自美國的Cato Laurencin教授由於在生物材料再生工程的臨床應用、幹細胞科學等方面的創新工作而獲獎，來自愛爾蘭的Kevin McGuigan教授因研發的太陽能消毒淨水技術而獲獎。

英國廣播公司（BBC）曾將屠呦呦列為「20世紀最偉大的科學家」候選人之一，與居里夫人、愛因斯坦和圖靈並列。她入選的3大理由分別是：「艱難時刻仍秉持科學理想，砥礪前行亦不忘回望過去，她的成就跨越了東方和西方。」

BBC的一部紀錄短片更是高度評價屠呦呦，「如果用拯救多少人的生命來衡量偉大程度，那麼屠呦呦無疑是史上最偉大的科學家之一」、「當我們提及傑出科學人物時，毫無疑問，屠呦呦一定會在其中。」

（綜合報道）