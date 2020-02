【青蒿素之母】屠呦呦獲頒聯合國大獎　「她的工作是革命性的」

第33屆非盟峰會期間,聯合國教科文組織-赤道幾內亞國際生命科學研究獎(UNESCO-Equatorial Guinea International Prize for Research in the Life Sciences)周一(10日)在位於埃塞俄比亞首都「亞的斯亞貝巴」的非盟總部舉行頒獎儀式。

2019年10月22日,2015年諾貝爾醫學獎得主、中國中醫科學院屠呦呦教授因發現了一種全新的瘧疾治療方法——青蒿素而獲得此獎項。