廣州強對流天氣致白雲機場停電12分鐘　一度有70航班延誤起飛

昨日（27日）下午，廣州市多地出現包括狂風暴雨等極端天氣，其中局部地區發生強龍捲風和直徑大於5厘米的大冰雹，強龍捲風更造成5人死亡，33人受傷。



廣州白雲機場成二號航站樓在同日晚上因強對流天氣一度停電12分鐘。白雲機場晚上11時許稱，由於持續受雷暴伴強降水雨影響，延誤一小時以上仍未執行出港的客運航班多達70班，機場即時啟動航班大面積延誤應急處置黃色響應。



白雲機場稱，27日晚上10時34分，受強對流天氣影響，白雲機場北110KV電站電壓波動，造成二號航站樓部分區域照明系統斷電。白雲機場立即搶修，12分鐘後，二號航站樓照明系統恢復送電。期間，機場運行系統未受影響。

內媒《極目新聞》報道，一名旅客表示，27日晚上10點半左右，自己乘坐出租車抵達二號航站樓，當時發現航站樓門口區域的燈都沒亮，大概一二十分鐘後燈光亮起。網友發布的影片中，明顯可以看到大廳內照明燈熄滅，但機場內有區域仍能看到有亮光，並非一片漆黑。

27日下午3時左右，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風。網上影片顯示，當時天色昏暗，龍捲風橫過時，電纜閃現火光，更疑似發生爆炸。