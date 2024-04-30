廣東續現強降雨清遠一縣需停課　氣象部門：可能再度出現龍捲風

廣東近期出現強降雨及龍捲風等惡劣天氣，引發傷亡。據廣東省氣象台消息，受強颮線東移南壓影響，4月30日0時至5時，廣東省北部再度出現明顯的強降水，其中清遠連南瑤族自治縣發布暴雨紅色預警，學校需停課。同時，中央氣象台繼續發布強對流天氣橙色預警，預計廣東北部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力12級以上，並可能再度出現龍捲風。



4月30日0時至5時，廣東有3個氣象站錄得超過50毫米的暴雨，109個氣象站錄得25至50毫米的大雨。受強颮線東移南壓影響，截至7時，有31個暴雨預警生效，主要分布在清遠、韶關、河源、梅州、佛山、肇慶、惠州等地。其中，清遠連南瑤族自治縣5時46分發布暴雨紅色預警，受降雨影響，該地中小學校、幼兒園、托兒所停課，未啟程上學的學生不必到校上課，處於危險地帶的單位應停業。

氣象部門預計颮線將持續東移南壓，8時開始自北向南影響廣州，10時左右影響廣州市區，廣州市將轉暴雨局部大暴雨，雷雨時伴有8到11級短時大風、短時強降雨、局地冰雹、局地龍卷等強對流天氣；屆時可能對花都、從化、增城、黃埔、白雲上班上學高峰帶來影響。而廣州市氣象災害應急指揮部已決定從8時26分起啟動廣州市氣象災害（暴雨）Ⅱ級應急響應。

另一方面，中央氣象台於6時繼續發布強對流天氣橙色預警，預計4月30日8時至5月1日8時，湖南南部、江西東部和南部、浙江東部、福建北部和西南部、廣西東部和南部、廣東西部和中北部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中江西南部、福建西南部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力12級以上，並可能有龍捲風；湖南南部、江西東部和南部、浙江中部、福建、雲南東南部、廣西東部和南部、廣東等地的部分地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣，其中江西東南部、福建南部、廣東北部等地局地最大小時雨量大於50毫米，最大可達80毫米以上。

4月27日下午，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風，龍捲風影響距離約1公里，影響鐘落潭鎮光明、陳洞、金盆、良田4個村。本次災害造成5人死亡，33人受傷，141家廠房受損，無民宅倒塌。同時，廣州市局地出現直徑大於5厘米的大冰雹。

同日深夜，廣東省氣象局通報了此次極端天氣產生的四個原因，又警告未來幾天廣州強對流天氣頻發，強對流類型包括局地冰雹和龍捲風、短時強降水、強雷電以及短時大風。