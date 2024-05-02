梅龍高速48死｜衛星圖對比「路面撕裂出大坑」　3D還原事發經過

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷，截至2日下午2時48人死亡。內媒用衛星雲圖還原坍塌現場，事發前高速道路清晰完整，直到發生意外後，公路像撕裂出一個條形長型的大坑，長度有17.9米，下陷的面積大約是184.3平方米。



內媒用「3D動畫」還原意外經過，當時高速公路許多車經過，一開始是出現裂縫，隨後外側路面凹陷坍塌，正好經過的車子順著土石一起掉落，部分後方來車煞不住，一輛輛直接滾落。據目擊者稱，路面坍塌後，許多車子根本來不及煞車，直接滾落後起火，瞬間變成火坑。

廣東梅州市今天（2日）召開新聞發布會指，截至2日下午2時，塌方災害已造成48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認，30名傷者中有1人病危；傷亡人員中未發現外籍人士，救援工作仍在持續進行中。

梅大高速運營方「大潮高速」涉多起合約糾紛案

資料顯示，梅大高速公路茶陽路段正調查塌方的具體原因，初步推測可能與地質結構、雨水侵蝕、施工品質等多種因素有關。據了解，廣東梅大高速事故路段建成不到10年，運營方「大潮高速」涉多起合約糾紛案。

廣東梅州市政府指出，會把握72小時黃金救人期進行搜救行動，又指陷落的車輛大多集中在塌方區附近，大型救援裝備難以進入弧形區。救援現場周邊土質條件複雜，因持續強降雨導致土地含水量大，救援過程中容易發生次生災害，夜間救援也增加了難度。

當局又指，災害發生後，涉事部分車輛發生燃燒。此次救援的主要難點之一是涉事車輛較多，截至今天發現災害造成了23輛汽車陷落，在車輛陷落過程中，大部分車輛被泥土覆蓋，導致無法在第一時間被發現。

救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

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國家主席習近平2日作出重要指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

據內媒報道，事故發生後，救援人員出動搜救犬、生命探測儀和大型挖吊機等，通宵在現場搜索和清理，爭取在72小時黃金救援期內救出被困人員。

有救援人員表示，「現場救援有一定難度，因為雨勢稍大，周圍有塌方的風險，大家都在爭分奪秒」。

梅州市消防救援支隊副支隊長張華玉表示，救援現場存在兩個救援風險和難點，第一是因為現場持續性的降雨，第二是滑坡現場還有大量的碎石和土方滑下來，對救援人員的自身安全造成一定的風險。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：