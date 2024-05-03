五一︱一家五口陸豐海邊被浪捲走4人亡　目擊者：他們當時在拍照

內地正值五一黃金周，許多家庭都趁假期出遊。5月2日，有網民發布影片稱，廣東汕尾陸豐，一家人在海邊拍照時，多人被捲入海中溺亡。現場影片顯示，在一海灘上，有幾人躺在沙灘上一動不動，旁邊有人正在對其中一名躺在地上的人做心肺復甦。



《極目新聞》報道，從目擊者和當地相關部門瞭解到，此事發生在5月2日下午，一家五口出遊被海浪捲走，溺亡4人的遺體已被打撈上岸，只有小兒子成功獲救。目前，當地警方已經介入調查處理。



5月3日，影片發布者接受內媒採訪稱，影片拍攝於5月2日下午2時許，拍攝地點位於廣東陸豐湖東鎮長湖村的海邊，事發時他剛好在現場目睹全程。

他表示，發生意外的是一家五口人，他們在當時海中的礁石上拍照時，被海浪捲入水中，一家五口人中只有一個小兒子獲救，另外4人均不幸溺亡，遺體當天就被打撈上了岸。

陸豐市人民政府工作人員證實，溺亡的4人應該是一家人，另有1人被救起。目前，陸豐市公安局和政府部門均已介入調查，還在進一步處理中。

據了解，廣東省多地近期受到極端天氣的影響，時常有狂風暴雨，珠海竟也下起冰雹，亦有網民指出「出遊時還是要關注天氣」。日前，廣東汕尾火車站一段高速狂風的影片也恐怖得令人害怕，現場旅客都趕緊躲避到柱子後，甚至整個人抱住柱子，現場景象宛如末日。

此外，今年五一假期，梅龍高速塌陷意外至今已造成48人死亡30傷，有網民擔憂地說道，「這個假期高速公路塌陷多人遇難，景區落石多人受傷，海邊拍照被海浪捲走，特斯拉失控等等，真的是，哎…假期還有兩天希望別再有人受傷了。」

汕尾火車站現「末日式狂風暴雨」 旅客月台集體抱柱慘叫影片瘋傳

網民點睇：

為本地人，從小這種事情聽到大。水火無人情，還是得敬畏自然。

那個唯一存活的小兒子得多可憐啊。

自然界殺人，從不同人打招呼。玩驚險、刺激前一定要撿視周圍自然環境，千萬不敢存「僥倖」，特別是攜父母子女遊玩的年輕朋友們！

這種天氣怎麼還敢到處去玩。

