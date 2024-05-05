梅龍高速路陷｜橫停大貨車攔下後方四五十輛車　夫妻獲12萬獎金

5月1日凌晨，梅龍高速公路路面塌陷，截至目前，事故共造成48人死亡30人受傷。事發期間，貨車司機王向楠及其妻子果斷將貨車橫在路中央，並向後方的司機解釋情況，至少攔下了有四五十輛車，避免事故造成更大傷亡。



內媒報道指，中國職工發展基金會早前宣布聯合一汽解放汽車有限公司向王向楠頒發獎金1萬元（人民幣，下同），網易集團公益基金會5日（周日）也宣布決定為王向楠及其妻子頒發10萬獎金，向其見義勇為之舉致敬。此外阿里公益天天正能量也向王向楠頒發1萬元獎金。



事發期間，貨車司機王向楠果斷將自己的貨車橫在路中央，避免事故造成更大傷亡。（九派新聞）

對於獲得獎金一事，王向楠表示，「我準備把這些錢捐給梅州市政府，讓他們替我轉交給遇難者家屬，他們比我更需要這些錢」。

王向楠又表示，家裏人也看到了他救人的報道，「他們一直在誇我，誇我做得好」。

貨車司機王向楠及其妻子果斷將貨車橫在路中央，並向後方的司機解釋情況，至少攔下了有四五十輛車，避免事故造成更大傷亡。（《南方都市報》）

據早前報道，王向楠是河南一冷鏈公司的貨車司機，事發當晚凌晨2時多到達塌方災害發生地，從掉頭回來的司機了解到前方情況後，他利用自身車長12.5米的優勢橫向擋住車道，並迅速打開雙閃提醒後車注意。他還與妻子下車向後方司機解釋前方情況。待消防人員抵達並接管現場後，他和妻子便駕車離開。

「當時沒想太多，就覺得要把車給攔下來」，回憶當晚狀況，王向楠仍覺觸目驚心。他向內媒表示，他還沒開到出事的地方，手機導航已顯示一片紅，非常堵車，當看到前面應急車道排隊走過來四五輛逆行的小車時，他有了不好的預感。他之後下車詢問情況，得知前面路塌，掉下去很多車，於是回到車上詢問妻子，希望把車橫過來，把後面的車攔住，「那時我們離塌方的地方就一兩百米，她說好」。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

之後，他開始操作車輛，期間一直有車在按喇叭。其妻子則下車負責給司機們解釋情況，「大概攔了有四五十輛車，我妻子已經記不清她跟多少人說過：前面路塌了，不要往前了」。完成橫車後，王向楠走到前面查看情況，看到塌方處掉下去十幾輛車，觸目驚心地疊在一起，火焰及爆炸聲此起彼落。直到十幾分鐘後，消防人員來了，他趕緊把車挪到應急車道並開了車燈，好讓消防和救護車過去，「我還給老闆發消息說出事故，這批貨得晚點到」。

作為退伍軍人的王向楠表示，自己在部隊學習的，就是在危急時刻，要保護人民生命和財產安全。他又感慨，如果自己再早一點，可能就能攔更多車。