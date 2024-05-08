北京半馬涉造假｜何杰未獲五一勞動獎章　為中國馬拉松紀錄保持者

中國馬拉松紀錄保持者何杰早前捲入北京男子半馬造假風波，遭取消比賽成績，收回獎杯、獎牌和獎金。近日2024年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號名單出爐，入圍全國五一勞動獎章擬表彰對象的何杰也被取消獎章。



+ 13

2024年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號名單已於早前出爐。據官方介紹，經過認真核實和處理公示反映，審查和公示環節共取消了1個獎狀、5個獎章和2個先鋒號。其中入圍全國五一勞動獎章擬表彰對象的何杰被取消獎章。

據寧夏回族自治區體育局網站早前消息，4月9日，2024年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號擬表彰對象公示名單公布，自治區體育運動訓練管理中心馬拉松項目運動員兼教練員何杰被列為全國五一勞動獎章擬表彰對象。

自治區體育局稱，何杰是該區培養的優秀馬拉松運動員，曾代表國家和寧夏多次參加國際國內體育賽事，成績斐然。特別是在2023年3月參加無錫馬拉松賽，以2小時07分30秒的成績獲得男子馬拉松國內組冠軍，打破塵封16年的全國馬拉松紀錄，達到巴黎奧運會馬拉松參賽標準。在2023年10月杭州亞運會上獲得男子馬拉松冠軍，成為中國選手在亞運史上獲得男子馬拉松冠軍的第一人，也是寧夏運動員在亞運史上獲得的首個個人項目冠軍。今年3月，再次參加無錫馬拉松賽，以2小時06分57秒的成績獲得男子馬拉松國內組冠軍，再度刷新全國紀錄，基本鎖定巴黎奧運會參賽資格，領跑中國馬拉松進入「206時代」。

何杰原本在賽事中落後，但在終點前直路沖刺反超奪冠。（新華社）

據早前報道，4月14日舉行北京男子半程馬拉松引發造假爭議，何杰力壓3位非洲跑手得冠軍，但從最後衝線片段所見，那3名非洲跑手似乎沒有盡力衝刺，令內地網民覺得他們更似是「護送」何杰贏冠軍，事後非洲跑手稱他們是何杰的配速員。

這4位跑手皆穿內地體育品牌特步的服裝參加比賽，引來特步干預比賽的質疑。4月19日，北京半馬組委會公布調查和處罰結果，取消何杰、威利（WILLY MNANGAT）、德傑內（DEJENEBIKILA）、羅伯特（ROBERT KETER）等4人比賽成績，收回獎杯、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。