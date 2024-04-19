北京半馬涉造假｜調查結果：取消何杰和非洲3跑手成績、沒收獎金

4月14日舉行北京男子半程馬拉松引發造假爭議，中國馬拉松紀錄保持者何杰力壓3位非洲跑手得冠軍，但從最後衝線片段所見，那3名非洲跑手似乎沒有盡力衝刺，令內地網民覺得他們更似是「護送」何杰贏冠軍，事後非洲跑手稱他們是何杰的配速員。



這4位跑手皆穿內地體育品牌特步的服裝參加比賽，引來特步干預比賽的質疑。4月19日，北京半馬組委會公布調查和處罰結果，取消何杰、威利（WILLY MNANGAT）、德傑內（DEJENEBIKILA）、羅伯特（ROBERT KETER）等4人比賽成績，收回獎杯、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。



此外，北京半馬組委會指出，將解除中奧路跑（北京）體育管理有限公司北京半程馬拉松承辦運營資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理。針對特步，北京半馬組委會則要取消本賽期內廈門特步投資有限公司賽事合作夥伴資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理。



有片｜北京半馬疑造假 留力兼伸手攔人 3非洲跑手放水何杰奪冠

有外籍跑手疑似指示何杰跑先以及終點的方向。（網上片段截圖）

北京半馬組委會調查結果指出，本屆賽事為世界田聯標牌賽事。北京市體育競賽管理和國際交流中心（以下簡稱「競賽中心」）、中奧路跑（北京）體育管理有限公司（以下簡稱「中奧路跑公司」）是賽事承辦單位。蒙牛公司為賽事冠名贊助商，未參與賽事籌辦；廈門特步投資有限公司（以下簡稱「特步公司」）為賽事贊助商和賽事合作夥伴，參與賽事籌辦。

依據規則，賽事除自行報名運動員外，可邀請特邀運動員和配速員；未經批准，配速員不得以特邀運動員身份參賽。

本屆賽事籌辦中，經特步公司推薦，中奧路跑公司定向邀請了28名國內外運動員作為特邀運動員參賽（其中包括何杰和4名外籍配速員）；特步公司未對配速員進行明確標注，導致中奧路跑公司未向組委會報備，將4名外籍配速員報名為特邀運動員參賽。比賽當日，4名外籍配速員佩戴特邀運動員參賽號碼布參賽，同時也作為何杰配速員領跑。比賽4公里處，1名外籍配速員自行退賽；另外3名繼續領跑，最後2公里主動減速，結果何杰以1小時3分44秒獲得男子組冠軍。

北京半馬組委會公布調查和處罰結果。（北京半馬組委會）

北京半馬組委會指出，本著維護公平競賽的體育精神，根據國家體育總局《體育賽事活動管理辦法》等有關規定，對相關單位和個人作出如下處罰：

（一）解除中奧路跑（北京）體育管理有限公司北京半程馬拉松承辦運營資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理。

（二）取消本賽期內廈門特步投資有限公司賽事合作夥伴資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理。

（三）取消何杰、威利（WILLY MNANGAT）、德傑內（DEJENEBIKILA）、羅伯特（ROBERT KETER）等4人比賽成績，收回獎杯、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。

（四）對北京市體育競賽管理和國際交流中心給予通報批評，責成其做出深刻檢查，對相關人員做出嚴肅處理。

北京半馬組委會強調，馬拉松賽事是深受群眾喜愛的體育活動。本屆賽事，組委會未能及時發現和糾正相關問題，我們深感自責，向社會各界誠摯致歉。在今後的工作中，將深刻汲取教訓，舉一反三，不斷改進工作，進一步弘揚體育精神，提升辦賽水平和賽事品質。

有外籍跑手疑似揚手叫何杰跑先。（網上片段截圖）

據此前報道，在這場半馬比賽的最後直路，內地跑手何杰與肯尼亞跑手Robert Keter、Willy Mnangat及埃塞俄比亞跑手Dejene Hailu Bikila一同衝往終點。從片段見到，Willy Mnangat跑在何杰身邊時，作出指路及揚手的動作。Robert Keter及Willy Mnanga亦有作出疑似攔路的手勢。

臨到終點線前，3位非洲跑手未見賣力加速，只是穩穩地跟在何杰身後衝線。衝線後，有人祝賀何杰得冠軍，而何杰看來很累及辛苦，要彎腰回氣，至於幾位非洲跑手就氣定神閒。

何杰跑出1小时03分44秒封王，雖然未能打破賽會紀錄，但創造了歷屆北京半馬國內男子跑手的最佳成績。Robert Keter、Willy Mnangat及Dejene Hailu Bikila同樣慢何杰1秒。

有外籍跑手疑似出手攔截，阻礙其他跑手。（網上片段截圖）

在比賽中，何杰及3位非洲跑手皆有穿上特步的服裝。非洲選手威利・姆南加特（Willy Mnangat）4月16日告訴英國BBC非洲體育，其實他們三人是何杰的領跑員（pacemaker，也叫「配速員」，俗稱「兔子」）。

是次半馬比賽的成績。（微博）

威利・姆南加特說，有四名簽約運動員來幫助何杰打破中國半馬紀錄，即1小時2分33秒，其中一人沒有完成比賽。他稱「去那裡不是為了參賽」，「我不知道為什麼他們把我的名字寫在胸前的號碼牌上，而不是把我標記為配速員」。一般上，馬拉松比賽的配速員都會有專門的號碼牌用來和參賽選手做區分。

威利也提到，他的工作是配速以及幫助何杰獲勝，「但不幸的是，他（何杰）沒有達到打破全國紀錄的目標」。

是次半馬成績，何杰未能打破中國紀錄。（微博圖片）

【北京半馬衝線片段，何杰奪冠惹爭議】