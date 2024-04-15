北京半馬保送奪冠惹議　何杰：我是受害者，不需這個冠軍證明自己

4月14日舉行的北京男子半程馬拉松比賽爆出造假爭議，3名領先的非洲跑手在沖刺前頻頻做出回頭看、擺手等動作，令原來落後的馬拉松全國紀錄保持者何杰反超奪冠。

賽後，3名非洲跑手被指是「保送」何杰奪冠，事件引起各界爭議。賽事主辦單位北京市體育局值班工作人員回應稱，已收到12345市民熱線途徑的反饋，後續會有工作人員處理。

4月15日，有跑友透露何杰在某社交平台的粉絲群組回應事件，他表示事後收到很多不友好的評論和私信，讓他本人感到心寒和不解，又指自己是事件中的受害者，並表明「我也不需要這個冠軍去證明自己」。



據此前報道，3名非洲跑手和何杰均身穿「特步」品牌運動服裝，何杰在最後幾百米原本落後，3位非洲跑手中有人頻頻做出回頭看、擺手等動作，更一度伸出手疑似要攔住隊友，最後何杰在直道衝刺時完成反超，以1秒的優勢奪冠。

▼有片｜北京半馬疑造假 留力兼伸手攔人 3非洲跑手放水何杰奪冠▼

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何杰賽後受訪時透露此前因備戰無錫馬拉松，最近身體欠佳，因此在5公里時放棄挑戰紀錄，但希望自己能在巴黎奧運會跑出中國速度。

「特步」是此次北京半程馬拉松的賽事合作夥伴，何杰則是特步簽約運動員。因此，不少人猜測何杰是被「保送」奪冠。4月15日，特步相關負責人回應稱，目前情況還在確認與多方調查核實中，後續有進一步的信息會第一時間溝通。

何杰原本在賽事中落後，但在終點前直路沖刺反超奪冠。（新華社）

此次北京半程馬拉松，讓何杰深陷輿論漩渦。4月15日，有跑友發出何杰在某社交平台的500人粉絲群內回應爭議的截圖。何杰表示，「上了賽場我的職業素養不允許我退賽，我也不需要這個冠軍去證明自己。我想不用過多和大家贅述，謝謝大家對阿杰的理解支持。現在收到很多不友好的評論和私信，確實讓我本人感到心寒和不解」。

何杰在某社交平台的粉絲群組回應「保送奪冠」事件。（米修體育）

有粉絲對何杰表示失望，何杰則回覆稱自己沒有忘記使命，「我是這個事件裏的受害者。我不知道該怎麼樣做，只知道只要從起點發槍的那一刻就要全力以赴的對待比賽，我只能做好自己就行」。

有粉絲對何杰表示失望。（米修體育）

何杰1998年12月27日出生於寧夏。去年杭州亞運會，何杰為中國田徑隊奪得亞運會歷史上的首枚男子馬拉松金牌。今年3月，2024無錫馬拉松，何杰以2小時06分57秒的成績獲得第四名，打破全國男子馬拉松紀錄。