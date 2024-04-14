有片｜北京半馬疑造假　留力兼伸手攔人　3非洲跑手放水何杰奪冠

在周日（14日）舉行的北京男子半程馬拉松比賽爆出造假爭議，馬拉松全國紀錄保持者何杰奪冠，第2至第4名為同樣僅落後一秒的3名非洲跑手。



現場影片顯示，四位都身穿「特步」品牌運動服裝，何杰在最後幾百米原本落後，3位非洲跑手中有人頻頻做出回頭看、擺手等動作，更一度伸出手疑似要攔住隊友，最後何杰在直道衝刺時完成反超。3人被指是「保送」何杰奪冠。



最後幾百米出現爭議畫面（點圖放大）：

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涉事比賽為「蒙牛2024北京國際長跑節-北京半程馬拉松賽」，何杰以1小時3分44秒的成績奪冠。影片顯示，3位非洲選手最後明顯留力，其中一人甚至伸出手，一邊把何杰讓到更有利於衝刺的道路左側位置，一邊攔住其他兩名隊友，疑似示意他們放慢步伐。

最終何杰率先衝過終點線，累得彎下腰來，而3位非洲跑手則並排同行，不快不慢地緊隨他身後衝線，三人均神色輕鬆、滿面笑容地向何杰道賀，幾乎沒有氣喘。

衝線後何杰累得彎下腰來，3位非洲跑手神色輕鬆（點圖放大）：

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其中一人此前半馬最好成績為1小時1分16秒

內媒《新京報》報道指，3位非洲選手分別為埃塞俄比亞選手比基拉（Dejene Hailu Bikila）、肯尼亞選手凱特爾（Robert Keter）、肯尼亞選手馬納蓋特（Willy Mnangat）。比基拉年僅20歲，此前半馬的最好成績為1小時1分16秒。

凱特爾從未參加過全馬、半馬，主項是場地賽，10000米最好成績為28分47秒44，路跑項目15公里的最好成績為42分28秒。馬納蓋特同樣沒有全馬經歷，半馬最好成績為1小時3分29秒。

內媒：違背競技體育精神行為應受到懲罰

《新京報》報道指，3位非洲跑手整體水平並不低，其中比基拉的半馬最好成績（1小時1分16秒）高於中國男子半馬全國紀錄（1小時1分58秒）。如果將其他因素排除在外，只比較個別項目的最好成績，這3位非洲跑手都有戰勝何杰的可能。

報道稱，「為何此次北京半馬出現質疑聲？只因何杰與3位外籍運動員均穿著同一品牌的參賽服和跑鞋，還是因為3位外籍運動員在比賽中的動作可疑？也許只有當事人或相關方才能答疑解惑」。如若「被保送」真實存在，斷然不是「有則改之」那般簡單，違背競技體育精神的行為理應受到懲罰。