未來3日太陽將爆發M級至X級強耀斑　2024年達太陽活動週期峰值

撰文：鄭寧
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5月5日下午，中國國家空間天氣監測預警中心發布太陽耀斑信息提示，北京時間2024年5月5日14時01分，太陽爆發了一個強耀斑（X1.3級）。該事件發生時中國處於白天，耀斑對中國上空電離層產生了影響。預計未來三天，仍有可能爆發M級甚至X級以上耀斑。

中國國家空間天氣監測預警中心發布太陽耀斑信息提示。

太陽耀斑是太陽上最劇烈的活動現象之一，周期約為11年。其主要觀測特征是，太陽大氣局部區域突然變亮，常伴隨有各種能段電磁輻射和粒子發射的增強，亮度上升迅速，下降較慢。雖然太陽耀斑的壽命僅在幾分鐘到幾十分鐘之間，但是釋放的能量卻相當於十萬甚至一百萬次強火山爆發的總能量，或相當於上百億枚百噸級氫彈爆炸。

太陽耀斑作為太陽表面的強烈能量噴發，分為A、B、C、M、X五個級別，其中A為能量最小級別。本次將爆發M級甚至X級以上耀斑。

2024年1月至10月之間的第25個太陽周期活動高峰為「太陽活動極大期」，意味著太陽將在2024年達到當前活動周期的峰值。

April 16, 2012 - Outer Space: The sun unleashes an eruption from its east limb. The M1.7-class solar flare was seen by NASA's Solar Dynamics Observatory. (Polaris)

太陽強耀斑對地球會產生怎樣的影響？據《央視新聞》報道，專家介紹稱，太陽的外層大氣從太陽表面噴出，形成充盈整個太陽系的太陽風，地球就浸泡其間，只不過有地球磁場作為天然屏障人類才得以生存。

太陽活動會導致太陽風和地球空間環境產生各種變化，正如地球大氣中的短期變化過程被稱為「天氣」一樣，日地空間中發生的各種短期變化過程被稱為「空間天氣」。太陽的劇烈活動，比如耀斑和日冕物質拋射等，經常會製造空間天氣事件來襲擾地球，並可能引發「空間天氣災害」。

這些災害主要是太陽以輻射和高能物質的形式發出，影響近地空間以及地面的人造設施。比如太陽耀斑會影響向陽面的地球電離層，短波通訊、導航定位以及海上搜救，還有一些應急通訊，都是跟電離層狀態息息相關的。這一類災害正隨著人類太空科技的進步而逐漸突顯出來，尤其是對衛星、航天器安全，以及航空、通訊、導航等領域產生影響和危害。

國家空間天氣監測預警中心首席預報員陳安芹表示，其實太陽耀斑本身的影響相對來說比較小，但是它伴隨的一些其他現象，比如說日冕物質拋射到達地球，可能引起一些強烈的地磁暴，引起極光天象的發生。

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