未來3日太陽將爆發M級至X級強耀斑　2024年達太陽活動週期峰值

5月5日下午,中國國家空間天氣監測預警中心發布太陽耀斑信息提示,北京時間2024年5月5日14時01分,太陽爆發了一個強耀斑(X1.3級)。該事件發生時中國處於白天,耀斑對中國上空電離層產生了影響。預計未來三天,仍有可能爆發M級甚至X級以上耀斑。



太陽耀斑是太陽上最劇烈的活動現象之一,周期約為11年。其主要觀測特征是,太陽大氣局部區域突然變亮,常伴隨有各種能段電磁輻射和粒子發射的增強,亮度上升迅速,下降較慢。雖然太陽耀斑的壽命僅在幾分鐘到幾十分鐘之間,但是釋放的能量卻相當於十萬甚至一百萬次強火山爆發的總能量,或相當於上百億枚百噸級氫彈爆炸。

太陽耀斑作為太陽表面的強烈能量噴發,分為A、B、C、M、X五個級別,其中A為能量最小級別。本次將爆發M級甚至X級以上耀斑。

2024年1月至10月之間的第25個太陽周期活動高峰為「太陽活動極大期」,意味著太陽將在2024年達到當前活動周期的峰值。

April 16, 2012 - Outer Space: The sun unleashes an eruption from its east limb. The M1.7-class solar flare was seen by NASA's Solar Dynamics Observatory. (Polaris)