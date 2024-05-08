深圳警方搗破黑社會　公開懸賞徵集線索　促姜有東等人員盡快自首

5月8日，深圳市公安局掃黑除惡鬥爭領導小組辦公室發布通告，公開徵集姜有東為首的涉黑惡犯罪團夥違法犯罪線索。



為推動掃黑除惡鬥爭向縱深開展，對黑惡勢力始終保持「零容忍」，今年3月15日，深圳市公安局依法打掉以姜有東(外號「肥仔東」)為首的涉黑犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人姜有忠(外號「肥仔忠」)、姜有權(外號「肥仔權」)、姜建權(外號「花蚧」)、姜敏藝(外號「阿叻」)、易尚碧、劉後華(外號「王勇」「大傻」)、江建國(外號「阿國」)、文尚柏(外號「高佬」)、丁明濤(外號「丁濤」)等多名犯罪嫌疑人。

今年4月19日，檢察機關審查後，以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪等多項罪名，依法對姜有東、姜有忠、姜有權等20名犯罪嫌疑人批准逮捕。

通告懸賞徵集線索，表示自通告之日起，請曾遭受該涉黑團夥成員不法侵害的受害人，以及掌握該團夥涉嫌敲詐勒索、強迫交易、尋釁滋事、故意傷害、開設賭場、侵害集體財產等違法犯罪線索的相關知情人等，積極向公安機關報案，檢舉揭發該團夥的違法犯罪線索，維護自身合法權益，協助公安機關偵查破案。

公安機關將對舉報人信息嚴格保密，對舉報線索核查屬實的，將根據《深圳市公安局有獎舉報獎勵辦法》予以獎勵。同時敦促姜有東等涉黑犯罪團夥的在逃涉案人員，盡快到公安機關自首，爭取寬大處理。