廣州低空經濟多賽道率先「高飛」！商業化規模有望突破6500億元

用無人機運輸水產生鮮，超級農場自動駕駛式耕田犁地……日前，記者隨廣州低空經濟產業發展媒體調研行抵達首站天德廣場，見證小鵬匯天旅航者X2、廣汽Gove、峰飛航空V50大白鯊相繼飛越珠江新城CBD，而無人機農用、無人機物流、航空運動等低空場景應用也已逐步照進南粵大地。



穗多賽道率先高飛

何為「低空經濟」？「低空」通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內的空域，根據不同地區特點和實際需要可延伸至3000米。「低空經濟」也就是以這部分空域為依託的經濟活動，以無人機、無人駕駛航空器、飛行汽車等為牽引，涉及空中通勤、空中物流、空中旅遊、空中管理等眾多行業。

記者注意到，今年全國兩會多個議案、提案涉及低空經濟。低空經濟有多火？低空經濟是新質生產力的代表，當前深圳、廣州、合肥、珠海、蕪湖等多城已加速佈局「天空之城」，搶抓產業發展機遇。據不完全統計，2023年底至2024年初，已有20多個省（自治區、直轄市）將「低空經濟」有關內容寫入2024年政府工作報告，《2024年廣東省人民政府工作報告》也提出要打造大灣區低空經濟產業高地。

在廣州，小鵬匯天在2023年10月發佈了分體式飛行汽車「陸地航母」和一體式飛行汽車，並計劃在今年四季度開啟分體式飛行汽車的預訂；2023年12月28日，由億航智能自主研發、獲得全球首個型號合格證和標準適航證的無人駕駛載人航空器EH216-S，搭載著乘客從中新廣州知識城的九龍湖廣場騰空而起，完成了商業首飛演示。

廣州實力如何？記者從現場獲悉，在製造端，廣州有小鵬匯天、億航智能、廣汽三家長期致力於電動垂直起降和飛行汽車研發製造企業；在無人機領域，有電子五所、極飛科技、億航、華科爾、優飛科技、成至智能等多家致力於檢測、農業、工業、物流、消防、表演和外掛系統知名製造和運營企業，在全國無人機領域佔有重要地位。

「廣州在低空經濟領域擁有全球最領先的主機廠，還有非常資深的運營商，在這些先發優勢的基礎上，廣州的政策支持力度也很大。」調研行當天，eVTOL運營服務商合利智能總裁張驛告訴記者，民航局今年會給各個運營商企業頒發運行合格證，拿到資質之後就能正式開展商業化運行，今年將是廣州版「空中的士」商業化元年。

競逐低空經濟，廣深多地加速布局。（羊城晚報）

合利智能是廣州在低空經濟運營端發力的一個縮影。如今，白雲機場FBO已成為全球領先商務航空基地，聚集十多家專業商務航空公司運營；順豐、美團、億航、迅蟻多家無人機企業正在開拓廣州應用市場，使用無人機進行物流、巡線、巡查、測繪等；廣州穗聯通航、知行通航等公司在全國各地開展農林噴灑、電子巡線等工農業作業。

「我們在去年完成了廣州低空經濟發展的規劃，目標到2027年把低空經濟總規模做到2100億元，到2035年實現6500億元。」廣州空港委市管一級調研員賀同林說，當前，廣州正在全面佈局產業發展，推動出台《廣州低空經濟發展規劃》《廣州低空經濟發展實施方案》，推進廣州低空數字空域和智聯網建設，其中，黃埔區已發佈低空經濟發展扶持政策。

民企搶跑秀創新力

入選國家級製造業單項冠軍的極飛科技農業無人機，足跡遍佈中國、美國、荷蘭、西班牙等十幾個國家的億航智能EH216-S，國內首款獲批特許飛行證有人駕駛eVTOL的小鵬匯天旅航者X2，去年實現全球首飛的「廣汽GOVE」複合翼構型飛行汽車……這是調研行當天展示出的炫技產品，也是廣州在低空經濟先行一步的縮影。

低空經濟如何開花結果？在位於黃埔區的超級農場，農業無人機沿著兩排番茄自行噴灌，不遠處的稻田裡安裝了自駕儀的農機則在旋耕犁地。「把農業自駕儀裝到傳統拖拉機上，拖拉機就能實現自動駕駛，而且能達到釐米級的定位，農機手可以直接雙手離開方向盤，就跟自動駕駛的車一樣。」極飛科技超級農場研發負責人管武烈告訴記者，農業科技發展是一個長期的過程，每一點進步其實都有巨大的難度。

3月8日，廣州獵德，峰飛航空V50大白鯊eVTOL進行垂直飛行展示。（羊城晚報）

2023年10月，億航智能獲得全球首張eVTOL型號合格證，可以說是城市空中交通的行業領先者。「我們是在2014年成立的，2016年發佈了全球首款載人級自動駕駛飛行器，2017年在廣州建立了全球第一座圍繞著無人駕駛的智慧管理調度平台。」億航智能副總裁賀天星告訴記者，「粵港澳大灣區在上下游的產業鏈、供應鏈、服務鏈、資金鏈、人才鏈都非常充足，為我們在研發投入、人才培養、材料供應、整機製造等方面提供了便利。在這裡，我們不愁找不到一些相關鏈主企業，也不用愁成本是不是很昂貴，可以很便利地找到合適的配套供應鏈企業，這就幫助我們在高速研發的狀態更好地達到技術迭代。」

「以前我們也看到過直升機或其他產品，但它無法提供這種電子化的飛行服務，因為整個產業的底層邏輯是基於數字經濟和互聯網經濟。比如說今天有幾萬台飛機在城市裡飛行的時候，城市如何做管理？我們需要有充足的算力支撐、通信保障。」賀天星說，開發區相關部門近期也在牽頭籌劃低空經濟的集群，打造生產、研發、應用、銷售等全鏈條的示範區。

普及時代正在到來

低空經濟又將如何飛入尋常百姓家？其實在廣州，空中配送服務已徐徐展開，像億航智能就利用無人機在白鵝潭商圈進行物資的空中配送服務，目前開通了三條航線。「這次配送的航線主要是從黃沙水產市場飛到太古倉，航線起降點的距離是4.8公里，無人機配送只需7到8分鐘。」億航智能物流總監劉江權說。

在白雲區安華匯的風洞跳傘基地，一群遊客已經在現場排隊體驗「自由飛翔」的感覺。「我們單次飛行時間是兩分鐘，風洞體驗是模擬高空跳傘的情景，這是華南首個風洞運動項目，目前已經在天河選址、選點，會儘快在今年內完成廣州市的多點佈局。」飛行基地負責人李澤說。

談及廣州低空經濟的發展，張驛表示，只有加快低空經濟的商業化進程，由市場需求推動科技創新，才能構建產業鏈生態閉環，產生經濟價值和社會效益，輻射帶動傳統產業高質量發展，為大眾帶來安全、智能、環保的全新低空飛行體驗。

屆時空中出行又會是何種場景？「低空經濟的未來不是在城市上空飛一架EH216-S，也不是五架、十架。如果廣州沒有三五千架在飛行，那就沒有低空經濟，它產生不了聚集化的經濟效益，帶動不了產業的大幅度增長。」賀天星強調，當城市上空「空中的士」達到一定數量時，管控的問題就顯得特別大，「造飛機不難，管飛機難」。

「像這次在天德廣場貼著江邊、在城市上空的試飛，它的運營環境相對來說很複雜。未來怎麼保證乘坐的乘客安全，還有站在飛機下的人安全？我們現在也在跟民航局一起聯合制定相關標準，這個標準在今年二季度大概會完成。」賀天星表示，低空經濟要做好基礎設施建設的保障，像是空中交通要建立很多迷你型交通樞紐以供起降。

「隨著低空經濟的逐步推動，低空空域正在逐漸放開，希望在不遠的未來能夠常態化運營。」在小鵬匯天創始人、總裁趙德力看來，從郊外試飛到此次城市CBD試飛，到娛樂飛行、景區遊覽，再到日常出行，低空經濟的商業化路徑已逐步明朗，預計在未來5年到10年將有非常大的進步。