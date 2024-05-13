深圳交警羅湖口岸截停的士　耍官威爆粗影片瘋傳　事後道歉兼停職

近日深圳一名的士司機稱，他的車輛在行駛過程中被交警攔停，理由是車窗上放置了一個利市，但交警在處理過程中態度粗魯並爆粗。官方其後通報指，涉事交警己向司機道歉，同時遭停職檢查。



涉事交警態度粗魯並爆粗（點圖放大）：

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內媒《新快報》報道，現場影片顯示，該的士司機在車窗處放置了一個利市，一名交警說「找找有沒有條例可以處罰的」，該司機詢問為什麼放個利市就要處罰，交警稱利市會阻擋A柱。兩人對話過程中，交警更爆粗。司機質疑「怎麼說話呢」，該交警表示「沒說你」。

報道指，A柱是指擋風玻璃和左、右前車門之間的柱。每當汽車在轉彎或者進入彎道前，A柱會對司機視野造成部分遮擋。

深圳警方12日發通報稱，5月10日下午，深圳市交通運輸行政執法支隊羅湖大隊在羅湖口岸沿河南路組織開展重點交通樞紐交通秩序整治行動，對涉事的士開展正常執法檢查。檢查溝通過程中，執法人員出現用語不文明、不規範的行為；司機配合檢查後，執法人員調查核實未進行任何處罰。

深圳市交通運輸行政執法支隊羅湖大隊及執法人員已向司機道歉，獲得司機諒解。同時，深圳市交通運輸行政執法支隊已對羅湖大隊相關執法人員停職檢查。

通報又稱，下一步，深圳市交通運輸行政執法支隊將進一步加強文明執法、規範執法培訓，提高執法人員素質及規範化水平。