女工程師墮「溫柔陷阱」　拉攏副縣長丈夫做間諜　兩夫妻鋃鐺入獄

5月16日，國家安全部消息，國家安全機關曾公開一宗間諜案例，雲南省某省直機關工作人員、副高級工程師黃娟，在情感和金錢的雙重誘惑下喪失底線和原則，不僅自己被境外間諜情報機關人員拉攏策反，還將丈夫李宏偉拉下水，最終夫妻雙雙被判間諜罪，鋃鐺入獄。



據介紹，黃娟在外留學期間，境外間諜徐某通過她的求學信息，了解到其職業和國內工作單位，並掌握其家庭情況。徐某偽裝成一位風度翩翩、溫文爾雅的「完美先生」，聲稱自己是做海外投資政策研究的學者，希望獲取中國經濟類、政策性文件作為參考，還可支付一定報酬。

於是，黃娟在回國探親時順便收集一些資料準備帶出境給徐某，未料她在返程途中遭遇車禍，導致左手手臂骨折。黃娟執意繼續學業，徐某則趁機加倍殷勤，安排保姆全程照顧，並親自陪黃娟做康復理療。

在徐某的百般呵護和一系列金錢誘惑、感情拉攏下，黃娟跌入「溫柔陷阱」，發展成情侶關係。交往中，徐某得知黃娟的丈夫李宏偉正在雲南某縣掛副縣長，便提出是否也請其丈夫幫忙搜集一些工作中接觸的內部文件。黃娟雖對徐某的真實身份心存疑慮，但感情上已經徹底淪陷，便欣然應允。

雲南省某省直機關工作人員、副高級工程師黃娟，與在雲南某縣當副縣長的丈夫李宏偉間諜罪成，鋃鐺入獄。（國家安全部）

黃娟回國探親時，告知丈夫自己在境外認識研究中國政策的學者，需要一些內部材料作為參考。為了維繫原本不佳的夫妻關係，李宏偉雖有懷疑，但將工作中接觸到的涉密文件資料偷偷覆印交給黃娟，她再將資料通過行李托運攜帶出境，賣給境外間諜情報機關人員。

隨着徐某需要的資料涉密程度愈來愈高，李宏偉對他境外間諜的身份已心知肚明，但依然睜一隻眼閉一隻眼地搜集情報維繫着脆弱的夫妻感情。

黃娟畢業前夕，徐某向其公開自己境外間諜情報機關工作人員身份，還專門對她進行間諜培訓，並為其配備相機和偽裝加密軟件。同時，徐某給黃娟明確下達搜集涉密紅頭文件的任務。

在金錢誘惑和感情拉攏下，黃娟和丈夫李宏偉將工作中接觸到的涉密文件擅自帶回家中。兩人分工協作，李宏偉負責拍攝涉密文件，黃娟則負責將照片偽裝加密後放入USB，並伺機出境與境外間諜情報機關人員交接。

涉案證物。（國家安全部）

2019年4月，國家安全機關依法對黃娟、李宏偉採取刑事強制措施；2020年5月，黃娟因犯間諜罪被判囚10年，剝奪政治權利10年；李宏偉因犯間諜罪被判囚3年，剝奪政治權利3年。

國家安全機關提醒，黨政軍機關、軍工企業、科研院所等核心崗位涉密人員及高校師生是境外間諜情報機關開展情報搜集、滲透竊密的重點目標。他們通過情感拉攏、誘蝕腐化、金錢收買、提供幫助等多種手段、千方百計拉攏策反機關幹部、科研人員、赴境外工作人員甚至是華人華僑。

《反間諜法》規定，間諜組織及其代理人實施或者指使、資助他人實施，或者境內外機構、組織、個人與其相勾結實施的危害中華人民共和國國家安全的活動，屬於間諜行為。

實施間諜行為，有自首或者立功表現的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有重大立功表現的，給予獎勵。在境外受脅迫或者受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害中華人民共和國國家安全的活動，及時向中華人民共和國駐外機構如實說明情況，或者入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。