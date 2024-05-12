佛山街頭不足3米「線狀雨」影片瘋傳　網民驚呼：世界出現了Bug

近日內地互聯網流傳一段影片，廣東佛山街頭出現罕見「線狀雨」，雨水像一條線般落下，僅覆蓋一條車道的寬度，讓網友驚呼連連「像天空漏了個小洞」！



網傳影片中，可以清楚看到柏油馬路上的雨水，形成了一條細細的「雨幕」，目測寬度不足3米，路過民眾都忍不住停下車，抬頭仰望想知道「發生了什麼事」。據拍攝者表示事發在5月9日，地點為禪城區麗晶新村附近，持續了大概十來分鐘，「仿佛世界出現了Bug」。

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這種「超局部降雨」現象，迅速在網絡上引發熱議，網友們紛紛調侃「這是他見過的『最小的降雨』」、「就像天空漏了個小洞」、「就說這個世界是一個巨大的楚門嘛」、「又是哪個雲寶寶不開心」，也有人認為「是高樓的水管爆了吧」。

據《廣州日報》報道，佛山氣象部門經過分析後表示，目前無法從影片中確定這是真實降水。從雷達圖和自動氣象站監測的資料來看，也難以判定影片所在區域有局部降雨的發生。

氣象部門進一步解釋，局部降雨現象其實並不罕見。它通常是由於天氣和地形共同作用造成的。在夏季或秋季，當氣溫升高時，熱空氣會上升，形成對流。如果雲在一個局部區域形成，且這個區域的氣流無法將雲移動到其他地方，就會發生局部降雨。此外，地形也會影響氣流的流動，導致氣流產生渦旋，進而形成降雨。

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