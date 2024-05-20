中紀委5天連打3虎　江蘇政協黨組成員、副主席王昊任上「落馬」

據今日（20日）國家中紀委消息，江蘇省政協黨組成員、副主席王昊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

這是5日之內，第3位「落馬」的中管幹部；截至目前，今年中紀委通報被查的中管幹部已增至26人。



公開資料顯示，今年59歲的王昊，安徽碭山人，1987年從南京大學畢業後便長期留在江蘇工作任職，在徐州任職時間最長有30年之久。

2007年底，王昊出任徐州市副市長，2011年9月躋身徐州市委常委，2013年底出任徐州常務副市長，其間長期分管城市規劃、建設和管理工作。2017年9月，由王昊主編的《徐州城市建設和管理的實踐與探索》系列書籍，由中國建築工業出版社出版發行。任職徐州常務副市長5年，2017年2月王昊出任徐州市政協主席，躋身正廳級。

2018年2月，王昊調任宿遷市委副書記、副市長、代市長，2019年1月當選為宿遷市市長，2020年底任宿遷市委書記。2023年1月，王昊當選江蘇省政協副主席，躋身副省級，3月卸任宿遷市委書記。

今履新一年多，王昊在任上「落馬」被查。而其一周多前，於5月9日，還參加江蘇省政協召開十三屆二十三次主席會議，交流「加強生態環境保護，以高水平保護支撐高質量發展」深度走訪調研成果。

5日打3虎 宿遷連續4任市長、市委書記被查

另據中紀委通報，5月18日，農業農村部黨組書記、部長唐仁健接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；5月16日，中國農業銀行原黨委委員、副行長樓文龍接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王昊是5日內，中紀委通報的第3位中管幹部。

隨著王昊的落馬，已有四任曾任宿遷市長、宿遷市委書記的官員落馬。此前三任落馬官員分別是仇和、張新實、繆瑞林。

2001年，仇和由宿遷市市長轉任宿遷市委書記，張新實接任宿遷市代市長，後任市長；2006年，仇和調任江蘇省副省長，張新實接任宿遷市委書記，繆瑞林接任宿遷市代市長，後任市長；2011年，張新實調離宿遷，繆瑞林接任宿遷市委書記。

2015年，仇和在雲南省委副書記任上被查，2016年被判14年6個月；2018年，繆瑞林在江蘇省副省長任上被查，2019年被判10年6個月；2022年9月，已退休8年的張新實被查。