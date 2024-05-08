山西赴日留學生發文辱華入職國稅局？　官方：從未招錄警介入調查

一名赴日中國留學生長期在社交平台上發表「辱華」言論，並稱自己已進入山西省國稅局工作。

5月7日，山西太原市網信辦稱，已經定位找到此人，目前移交公安部門調查處理。國家稅務總局山西省稅務局回應稱，從未招錄此人。

警方通報稱，涉事者多次在網上發表「辱華」「仇華」言論，又編造散布自己為公職人員身份的謠言，目前已被刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。



《奔流新聞》報道，有網民爆料，網名為「avianca」的赴日中國留學生長期在社交平台上「辱華」。

5月4日，「avianca」在社交平台上公開發布「太原滯納豬素質好低，看我上任了怎麽屠你們的」言論。5月1日，「avianca」發布「已經回國了，在一系列的幫助下進入國稅體制節後上班，以後咱也是體制內吃皇糧的了，你們都要給我好好交稅啊」等言論，還明確指出其工作地點是山西省國稅局。

同時，他還發文透露出幾條重要信息，包括父親在某省廳工作；自己有個好兄弟叫「晶哥」；他平時喜歡吃榴蓮，每次出入境和海關，都有人幫她打點好。

去年10月21日，「avianca」曾發文稱父親因貪污被調查，他在日本租屋每月電費要2萬多日元，折合約人民幣1000元，又稱他在日本留學每月開銷需要20萬日元，折合約人民幣一萬元。

網民「avianca」自稱每次出入境和海關，都有人幫她打點好。（奔流新聞）

5月7日，山西省太原市網信辦稱已經定位到此人，並移交太原市公安局正在調查此人身份，至於其身份是否公務員，有待公安機關調查後發出相關通報。

國家稅務總局山西省稅務局稱，該局從未招錄此人，稅務系統目前在清查內部人員子女是否有留日學生，全省多個部門也正在排查，「全部情況都已掌握了。省裏面的其他一些專業機構和機關部門已經介入了，這個不光是我們稅務系統的一個事情，它可能涉及出入境的相關工作」。

省稅務局又指，往年稅務系統公務員入職時間在7、8月份，大部分是招聘應屆畢業生，「怎麽可能五月份入職？應該可以研判出言論的真實性」。

太原市公安局萬柏林區分局通報稱，5月6日接獲網民舉報，太原一網民發布大量「辱華」言論，自稱受父輩庇護，近日入職國稅系統。接到舉報後，該局立即調查取證並依法對發帖人史某傳喚審查。

經查，史某（男，28歲，無業，山西太原人）多次在網絡公開發表「辱華」「仇華」言論。為博人眼球，煽動網民對立情緒，近日又編造散布自己為公職人員身份的網絡謠言。經進一步核實，其父親為某企業普通員工，並未受過處理。其言行造成網上秩序嚴重混亂，社會影響惡劣，已涉嫌犯罪。目前，史某被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。