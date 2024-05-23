｢官場小說家｣四川政協原副主席楊克寧被雙開　落馬前曾發長篇小說

曾著有多部小說文集的「官場小說家」，四川省政協原黨組成員、副主席楊克寧於去年11月被查。今日（5月23日）中央紀檢委網站公布其被開除黨籍、公職的消息，稱楊克寧在任時喪失理想信念，背棄初心，懶政怠政，主動「躺平」。



紀檢委公告稱，楊克寧搞投機鉆營，結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規為其子操辦婚宴，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動；違反組織原則，違規為他人職務調整和晉升提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，違規擁有非上市公司股份，利用職權為其子經商辦企業牟利，搞權色交易；家風不正，道德敗壞；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面牟利，並非法收受巨額財物。

楊克寧構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予楊克寧開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其四川省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

楊克寧曾著有多篇小說散文集。（網路資源圖）

公開資料顯示，楊克寧是四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣的藏族，1962年1月出生，1987年5月加入中國共產黨，1982年8月參加工作。其後長期在四川阿壩州工作。

先後擔任過阿壩州壤塘縣委書記，阿壩州委組織部常務副部長（正縣級），阿壩州委常委、統戰部部長，阿壩州委常委、政法委書記，阿壩州政協主席、黨組書記等職，2015年任阿壩州州長，2021年升任四川省政協副主席，2023年11月被查。

於1980年便開始發表作品的楊克寧是中國作家協會會員，筆名寧克多傑，著有中篇小說集《寧克多傑小說集》，小說、散文、詩歌作品散見於《民族文學》《四川文學》《西藏文學》《青年作家》《草地》《四川日報》等。

楊克寧的作品除了部份詩歌散文之外，相當一部份是官場小說，去年10月出版的《民族文學》第十期就發表了他的長篇小說《惠風和暢》，是一部「展現基層政治生活的小說，」其在小說節選開篇特別強調「本作品為虛構，請勿對號入座」。小說發表次月，楊克寧就被查「落馬」。