歌手2024｜楊丞琳食螺絲又唱漏歌詞！表現不如預期慘遭淘汰吐心聲

楊丞琳上回在《歌手2024》飆高音表現引發網友熱議，首集表現不如預期，只拿下倒數第二名。第2集17日晚上8點直播登場，她選唱林俊傑《不為誰而作的歌》，和上周相比，她依舊非常緊張，吃螺絲、唱漏歌詞，不少網友更是直指「第一句就被嚇到」、「唱功真的差」、「別污辱JJ了」。



而今天的最終結果，那英獲得第二、Chanté Moore第三，第一名則是Faouzia Ouihya，楊丞琳綜合兩周成績排名墊底，最終被淘汰出局。

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第2集除了楊丞琳、那英等7位歌手外，另外邀來YELLOW黃宣、中國大陸「杭蓋樂隊」擔任「揭榜歌手」，就會取代原卡士最後1、2名，而兩人最後揭榜成功，踢走楊丞琳和二手玫瑰。楊丞琳得知自己被淘汰後表示，「我覺得，我出道以來其實被貼上很多標籤，來到這舞台真的是很好的磨練，對自己真的是非常好的經驗，收穫到很寶貴的舞台經驗，看見自己更多可以精進的地方，想跟支持我的朋友說，不要覺得遺憾，可以被導演組看到，他們相信我，可以被大家聽見我的聲音，我真的已經很滿足囉！後面的演唱會見囉！巡演還在跑。」

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楊丞琳在節目後半段上場，身穿白色洋裝的她相當溫柔甜美，一開口卻有些緊張，前幾句就吃了螺絲，後來唱到「也許在真實面對自己才不顧一切」這句時，「面對」2字唱成「面前」，讓人為她捏一把冷汗。

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