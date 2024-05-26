最高獎勵200萬！華為向全球求解難題　冀探索AI數據存儲前沿技術

據華為數據存儲公眾號消息，近日，華為在2024年全球數據存儲教授論壇上，宣布了2024年奧林帕斯難題懸紅。最高獎勵200萬人民幣，吸引全球AI高端技術人才破解。



奧林帕斯難題百萬懸紅設立兩個奧林帕斯獎，每個難題方向各一個，如果某個難題方向大獎空缺，增設1—2個奧林帕斯先鋒獎。奧林帕斯獎獎金為100萬元人民幣/個，奧林帕斯先鋒獎獎金50萬元人民幣/個，旨在吸引全球頂尖科研人才共同探索數據存儲領域的前沿技術。

今年的奧林帕斯難題懸紅包括兩個方向：一是每比特極致性價比的存儲技術，二是面向AI時代的新型數據底座。

在2024全球數據存儲教授論壇上，華為舉行2023年奧林帕斯頒獎典禮，並發布2024年奧林帕斯新難題懸紅。

華為希望今年與學術界在以面向大規模數據處理的存儲體系結構創新、面向海量數據的分級存儲介質應用創新、面向大模型的存儲集群技術、面向企業/邊緣的高性價比訓推技術及新形態存儲、面向AI場景下的新型數據管理和高效處理技術等方向共同攻堅，構築高質量的數據存儲系統。

「奧林帕斯獎」（OlympusMons Awards）由華為於2019年起設立，旨在牽引全球數據存儲領域基礎理論研究方向，突破關鍵技術難題，加速科研成果產業化，實現產學研合作共贏。

2023年奧林帕斯獎由蘇黎世聯邦理工學院Torsten Hoefler教授團隊以及上海交通大學過敏意教授團隊榮獲。2023年奧林帕斯先鋒獎，則由來自新加坡國立大學尤洋教授團隊、韓國科學技術院John Kim教授團隊、北京大學楊仝老師團隊、中國科學院計算技術研究所王穎老師團隊獲得。