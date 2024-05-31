深中通道｜斥400億巨資對壘港珠澳大橋　會成大白象工程嗎？

珠江三角洲的黃金「A」字上，已有以廣州為核心的虎門大橋通路，和以港澳為主的港珠澳大橋。6月即將通車運營的深中通道，則將為以深圳為首的粵東和粵西「珠中江」架起互通橋樑。

此前《美國之音》曾報道稱，港珠澳大橋利用率遠未及預期，引發關注。因此有聲音質疑，深中通道這座投資超446億元人民幣的超級工程，建成後是否會再次出現「利用率低」、成本難以回收等情況。

且因在過去港珠澳大橋建設時，深圳被「拋棄」，便有猜測稱，深中通道是為與港珠澳大橋競爭而建，未來可能導致港珠澳大橋車流再減少，抑或再削弱珠海地位。

對此，中山市交通運輸局回應《香港01》表示，深中通道將在一定程度上分流虎門大橋，利用率可以得到保證；與港珠澳之間則「服務對象不同，並不會出現競爭」。



【深中通道系列專題第四篇】



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目前，香港往來中山或粵西，路線一是港珠澳大橋，需時至少2小時20分鐘；路線二則從深圳出發，繞行虎門大橋，再下行到中山，整個路途最快都需要1小時30分鐘。在目前珠江三角洲的「A」形區域上，民眾只能選擇這兩條道路往來兩岸。

虎門大橋深受塞車之苦 港珠澳少車未如預期 深中通道又將何去何從？

於1997年就開通的虎門大橋連接東莞虎門與廣州南沙，同時連接京珠高速與廣深高速，是珠三角兩岸架起的首座跨海大橋。解決了珠江西岸珠海、中山、澳門等城市與東岸的深圳、香港、東莞等城市之間需要繞行廣州市區的極大不便。截止2024年，虎門大橋建成已27年，仍以最高日均17萬次的車流量，作為大灣區最重要的交通要道負荷運行。

為紓緩虎門大橋，被稱為「廣東省虎門二橋」的南沙大橋於2019年4月通車運營。2023年南沙大橋的單日最高車流量亦錄得15.61萬次，遠超其日均設計流量10萬輛次。每逢節假日，兩條大橋便一塞數十公里，甚至連帶廣深沿江高速、廣澳高速等主要交通大動脈癱瘓。

虎門大橋、南沙大橋、港珠澳大橋2023年車流量對比。（香港01 製圖）

另一條南部通道港珠澳大橋則於2018年開通，以單「Y」形連結香港、澳門、珠海3地。期望解決珠江三角洲南部交通，並利用香港澳門帶動粵西珠海、中山、江門發展。惟疫情停滯3年，及僅可港澳車兩地牌車及跨境巴士通行的限制，導致港珠澳大橋至今難以達到預期效果。雖然去年開始實行「港澳車北上」措施，但仍有外媒以「鬼橋」形容港珠澳大橋。

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使用量天差地別的兩條交通樞紐中，北距虎門大橋約30公里、南距港珠澳大橋約31公里的深中通道即將開通運營。有聲音質疑斥資400億巨資建設，深中通道是否會像港珠澳大橋一樣，成為大白象工程，難以回本；還有人擔憂，深中通道在未來分流虎門大橋的同時，亦會令港珠澳大橋車流再減少。

香港往來粵西時間縮至1小時

作為珠三角「深莞惠」與「珠中江」兩大城市群之間的唯一公路直連通道，深中通道規劃初期，作用之一就是縮短兩大城市群之前的交通時間，以及緩解虎門大橋和南沙大橋的交通壓力。

深圳到中山經虎門大橋最快需要1小時30分。（香港01 製圖）

深中通道開通後，深圳經深中通道前往中山僅需30分鐘。（香港01 製圖 ）

以深圳南山區前往中山市翠亨新區為例，現在需經虎門大橋或南沙大橋，兜行至廣州南沙後，再下行到中山，整個路途最快都需要1小時30分鐘。若從香港前往中山，可選擇直接經港珠澳大橋，繞行珠海再上行至中山，用時至少2小時20分鐘。

「深中通道通車後，中山與香港交通銜接更為便利」，中山市交通運輸局四級調研員梁錦燦向《香港01》介紹，若駕車從中山返回香港，「在公路方面，香港和中山居民可選擇中開高速—深中通道—廣深沿江高速這一高速通道出行，預計通行時間可減少至1小時。」

中山市交通運輸局四級調研員梁錦燦。（香港01 黃浩謙 攝）

66元過路費平過港珠澳 開通5條跨境巴士直達香港

深中通道不僅避開了虎門與南沙大橋經常出現的擁堵狀況，極大地縮短用時；且在通行成本方面遠低於港珠澳大橋小型私家車單趟收費150人民幣的過路費價格。廣東發改委舉辦的聽證會上，定價機關擬定的聽證方案中，深中通道全線車輛通行費用最低為66元人民幣。

公共交通方面，梁錦燦透露，深中通道開通後，從中山至香港的7條跨境客運巴士中，將有5條線路調整經深中通道行駛，屆時中山至香港的車程將從現在的2小時30分縮減至1小時30分左右。又平又快，可預料深中通道的車流、客流並不會在伶仃洋裏零零丁丁。

至於分流港珠澳大橋、兩橋競爭一說，目前，在港珠澳大橋通行的客運車輛主要包括「港澳車北上」、港澳兩地牌，以及跨境客運巴士為主，未申請通行證的普通內地車輛並不能在港珠澳大橋行駛。尤其，即使深中通道開通，當下「港車北上」措施中的港牌車，亦都只能通過港珠澳往返內地香港。

深中通道輻射範圍包括深圳、廣州、珠海、東莞、中山、江門，甚至未包含在大灣區11城內的粵東粵西城市，因此服務對象大部份仍是廣東省內常住居民。（香港01 黃浩謙 攝）

再者，深中通道是內陸跨海大橋，輻射範圍包括深圳、廣州、珠海、東莞、中山、江門，甚至未包含在大灣區11城內的粵東粵西城市，因此服務對象大部份仍是廣東省內常住居民。且中山市相關人士向記者解釋，港珠澳大橋主要還是為香港澳門服務，所以深中通道和港珠澳大橋之間並不會形成「競爭關係」，「大家服務的對象不同」。