天價減肥藥將降價？司美格魯肽在中國專利到期　國產仿製藥上市

今年年初《熱辣滾燙》爆紅，於此同時，聲稱「打一針就能瘦2公斤的」司美格魯肽（Semaglutide）在內地爆紅。



今年4月，首個國產司美格魯肽上市獲受理。相關分析指出，司美格魯肽在國內的專利將於2026年到期，這款現象級藥物的白菜價時代或將近在眼前。



司美格魯肽注射液是治療糖尿病的處方藥。（微博＠認真王小寶）

據了解，司美格魯肽注射液其實是治療糖尿病的處方藥，全稱為（GLP-1受體激動劑），可直接抑制食慾。雖然是處方藥，但在網購平台上，消費者仍可輕易購得。

相關網貼討論區裡，也常常可以看見網友之間求藥、轉藥。轉讓司美格魯肽的原因各異，大多是自用多出來的、買了不敢用的、家裡有糖尿病人，或者乾脆有醫院、藥劑師和藥代的資源。

國家醫保局曾撰文稱，司美格魯肽目前是作為糖尿病治療用藥納入醫保目錄中的。以糖尿病名義代開代買司美格魯肽是不可取的。套取醫保基金會受處罰，甚至可能違法。

據此前報道，第二代 GLP-1受體促效劑司美格魯肽(Semaglutide) 在香港暫時只註冊為治療二型糖尿病的藥物，患者只需每週注射一次，外國已有新一代GLP-1口服藥面世，方便不希望每天注射藥物的人士，惟香港暫未引入。

香港現時已批准第一代的GLP-1受體促效劑利拉魯肽(Liraglutide)用於非糖尿病人作減肥之用，患者需要每日注射，若用於非糖尿病人身上，每次最多能注射3毫克。