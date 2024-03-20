男子參加減肥訓練營踩單車突摔倒身亡　場館停業負責人失聯至今

3月初，山西太原男子林某在陜西西安報名參加減肥訓練營，騎「動感單車」時不幸身亡。家屬稱，事後涉事訓練營無人出面處理，訓練營負責人失聯至今。



《極目新聞》報道，死者妻子王曉（化名）介紹，丈夫林某在3月初與朋友報名參加西安新超越減肥訓練營的短期減肥訓練班，為期一個月，學費4500元（人民幣，下同）。

王曉稱，丈夫於3月4日到訓練營報名時，訓練營工作人員曾詢問他是否患有心腦血管、心臟病等疾病，「我丈夫說他有類似疾病，後來從李濤處得知，當時工作人員並無異議，當天就讓他們交了學費」。3月6日晚，林某在訓練營參加「動感單車」訓練時，從單車上滑落倒地，送院搶救後不治。

閉路電視畫面顯示，3月6日傍晚6時許，林某原本在最後一排的「動感單車」訓練，不久後被教練點名到第一排訓練。幾分鐘後，所有人開始伴隨動音樂大幅度晃動身體與頭部，林某突然從單車上滑落倒地，有人立即上前施救。

閉路電視拍攝到林某倒地一刻。（極目新聞）

涉事訓練營位於西安鄠邑區鹹余路的一處鋼構房內，面積有上千平方米。訓練營內擺放著各類健身器材，目前處於停業狀態，未見教練、學員。

林某的家屬稱，訓練營已多天無人露面，他們正等待協商解決此事。

經多方了解，涉事的新超越減肥訓練營關聯公司為西安愛在新超越體育文化有限公司。據天眼查APP顯示，該公司成立於2022年，是一家以從事體育為主的企業，企業注冊資本100萬人民幣，法定代表人為高某某。

涉事訓練營內景。（極目新聞）

家屬表示，林某頭部有一個幾厘米長的傷口，當地相關部門工作人員曾告知，初步判斷林某不幸身亡疑似與「心臟驟停」有關。但截至目前，對於林某死因，尚無官方正式說法。涉事訓練營的負責人曾與家屬一同處理相關事宜，但林某入殮後，對方立即失聯，「不接電話，不見面處理事情，派出所也聯繫不上高某某等人」。無奈之下，林某的家屬親友只能留在訓練營，等待訓練營負責人現身。

3月19日下午，鄠邑區五竹街道辦事處的調解人員來到訓練營，協調林某的家屬和訓練營方面到當地信訪部門會面，協商相關事宜。工作人員稱，事發後街道辦有專人負責協調當地相關部門處理此事，也在幫家屬聯繫高某某。同時，當地積極為雙方搭建協商平台，妥善處理此事。

家屬在訓練營裏為身亡的林某過生日。（極目新聞）

王曉稱，丈夫出事的次日是他的37歲生日，事發至今過去10多天，訓練營負責人一直不露面，沒有解決事情的基本態度，「希望對方盡早現身，讓丈夫早點入土為安，我回去也得給兩個孩子和老人一個交代」。