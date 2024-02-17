熱辣滾燙｜賈玲怎演也不及安藤櫻？劇烈減肥的她卻演活另一種精神

當減肥100斤的賈玲亮相後，《熱辣滾燙》無疑成為這個春節檔最具爭議的電影。



上線之前，賈玲的保密工作堪稱完美，除了一句「成功減肥100斤」之外，外界沒有流出任何賈玲的路透照，有人懷疑她用AI合成虛擬人完成拍攝，有人懷疑她用替身，主打一個不相信。

上線之後，這部打着「中國版《百元之戀》」標籤的翻拍片，讓賈玲不可避免地被拿來與日本影后級演員安藤櫻做比較。

更誇張的是，在豆瓣的短評區，賈玲引發了這次春節檔最大的罵戰——

賈玲到底是不是在用自己減肥做噱頭賺票房？人們為甚麼要花錢看一個明星減肥？減肥就能解決女性的所有困境嗎？還有人建議把電影名字直接改成《賈玲減肥》。

三星和五星評論形成了鮮明的對壘。

作為僅憑一部電影就擠進中國內地票房前十的女導演，賈玲身上疊滿了矛盾的buff。

人們一邊為《你好，李煥英》感動落淚，一邊質疑賈玲的專業能力：任何天才導演的自傳體電影有且只有一次，那麼下一部她還能拍甚麼？她是否還能作為職業導演進行穩定的創作輸出？

和戲外飄搖的輿論風雨不同，《熱辣滾燙》是一部稱得上「過於簡單」的電影，因為賈玲的創作模式太簡單了——在通俗易懂的故事上，加一筆近乎愚蠢的真誠，還是那種「把自己的肉割下來給觀眾獻祭」的真誠。

的確，在當下的整個中國電影圈裏，除了她沒人能做到，更可惡的是，她每一次都做到了。

賈玲不是中國的安藤櫻，因為她沒有神乎其技的演技；《熱辣滾燙》也不是中國的《百元之戀》，因為它沒有拍出原版頹喪的內核，反而更像一部關於賈玲自身的半紀錄片。

【以下內容部分涉及劇透】

如果你此前已經看過日本電影《百元之戀》，那麼《熱辣滾燙》的故事就已經被劇透了。

影片人物的設定，關鍵情節的台詞，鏡頭拍攝的角度，甚至主角最後作為拳擊手出場的穿搭、姿勢、表情都是相同的，你可以清晰預判接下來每一個故事轉折。

所以原創性是《熱辣滾燙》最容易被質疑的一點。

那麼兩部不同之處是甚麼？

《百元之戀》之所以取這個名字，是因為女主角齋藤一子（安藤櫻 飾）是一個自稱「只值一百日元（合人民幣五元）的女人」。

32歲的她過着腐爛的生活，宅家打遊戲，啃老，不洗澡，穿着帶油漬的睡衣，身上爬滿了贅肉，腳上還有一層死皮。她總是佝僂着背，目光空洞地注視着一切。她對一切外界信息的接受速度異常遲緩，甚至對疼痛的反射弧也比正常人更長。

她是日本平成廢宅喪文化的一隅，像怪物一樣蜷縮在社會底層，原版的人設註定無法呈現在中國春節檔的銀幕上。

母親經營着一家便當店，供養着無業的一子，直到離婚的妹妹回家後，姐妹兩人大吵一架，一子才不得不提着行李離開，來到了百元便利店打工。

選擇百元便利店作為故事背景也很有意思。只有社會最底層的失敗者，才會在百元便利店這樣的地方消費，這裏就是日本底層的廢物樂園。

《百元之戀》劇照：

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一子作為社會成員也是遲緩的，低度的社會化讓她很難應對外界的溝通。她每天像一具屍體一樣挪動着，直到有一天，她路過了一家拳擊館。打拳的男人吸引了她的目光，這個男人每天都會在便利店裏買香蕉，店員都叫他香蕉男。

和一子一樣，馬上要退役的香蕉男也是一個廢物，一子只不過是他下墜時順手拉了一把的臭抹布，因為只有廢物一樣的女人，才不會拒絕廢物一樣的男人。

香蕉男退役前的拳擊比賽，讓一子第一次感受到具象的生命力：即便是搏鬥得如此激烈的兩個人，結束後依然可以互相拍拍肩膀，真誠地感謝對方。這就是一子迷上拳擊的瞬間。

曾經的她對一切生理與心理疼痛都報以沉默和木訥。同事強姦她，她拍拍屁股説了聲「好疼」便回家了；香蕉男出軌，她也只是沉默地接受了現實。

這些壓抑已久的憤懣和疼痛把她推向了拳擊。她站在沼澤地裏，在即將變成被嫌棄的松子的前一秒，一個猛子站了起來。

拳館教練都以為這是一個拿打拳當解悶的女人，直到他們看見她不斷地訓練才徹底傻眼。她執着地像一頭憤怒的母牛，朝着一個既定的目標不斷揮拳再揮拳。

她需要一次比賽來確立自己的價值，這是一個純血廢物的第一次主動出擊。

但好故事不會讓普通人輕易地開掛。電影的高光時刻，反而是一場摧枯拉朽的慘敗。結局殘忍地告訴所有人，沒錯，就算揮拳也沒用，天道酬勤從來都是謊言，你還是會被生活這個大反派打得口吐鮮血，你還是會哭喊「好疼（痛い）」。

正是因為身體經受着拳拳到肉的疼痛，一子才能從麻木和虛無中站起來，腦袋裏第一次出現了與以往不同的訊號：無論如何，都想贏一次。

所以説，原版《百元之戀》是一部關於救贖的反雞湯故事，和「減肥」二字毫無關係。這也就意味着，如果賈玲想要致敬《百元之戀》，那她已經跑題了。

安藤櫻沒有刻意增重，也沒有刻意減重，她只是用身體、肌肉與眼神，完美還原了一個人在頹喪和專注時的兩種不同的狀態——

一個頹喪的人，身上的肉都是浮腫鬆散的；一個站起來揮拳的人，從血管到眼神都是高度緊繃專注的。

但另一方面也意味着，《熱辣滾燙》最成功的地方，就是它並沒有照搬《百元之戀》的日本設定。

針對春節檔，《熱辣滾燙》也做出了非常明確且狡黠的調性轉變，在本土化方面相當絲滑，相當「下沉」。這樣的下沉對於中國廣大城鄉之間的觀眾，是更容易被理解的選擇。

齋藤家的便當店，改成了樂瑩（賈玲飾）家的小商店；一子打工的百元便利店，改成了襄陽街邊的一家燒烤攤。

日本宅系青年微妙的頹喪感、低慾望、虛無與自暴自棄，其實放在大熒幕上很難被普羅大眾理解，賈玲很巧妙地將齋藤一子身上的麻木遲鈍，轉變為樂瑩身上的討好型人格。對於大多數老實人來説，這是一個理解門檻很低的角色。

《熱辣滾燙》劇照：

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除了父母，電影中出現的每一個角色，都利用了樂瑩的討好型人格，成為一個臉譜化的「欺負她的人」。

閨蜜（李雪琴飾）背刺她，出軌了她的前男友（喬杉飾）還要讓她做伴娘；親妹妹（張小斐飾）想要她的學區房，還止不住在嘴上辱罵她；親戚表妹（楊紫飾）想利用她做節目，讓她在電視上成為小丑和笑話；拳擊館的男友昊坤（雷佳音飾）和她睡覺，結果提了褲子翻臉就不認人。

和《百元之戀》不同的是，賈玲用一個更簡單大眾的敍事，詮釋了樂瑩必須打拳的決心。

在最絕望時樂瑩也想過一了百了，可惜連死神都不收留她。自殺失敗後的樂瑩，第二天天亮就選擇了另一種人生：既然所有人都背叛了自己，那就去拳擊裏找到活下去的意義。

樂瑩和父親的一段對話，説出了這種轉變。曾經如果有兩個蘋果，她會全都給別人；現在她有兩個蘋果，她會「看心情」。

和原版最大的不同，就是賈玲自己原創的這句「看心情」。原版的結尾，一子和香蕉男大哭一場之後，選擇了繼續一起吃飯，這是與生活交手之後，與痛苦和解的現實主義；在賈玲的結尾，她留給雷佳音一句「看心情」，然後一個人揹着包瀟灑離開。

對於一個討好型人格而言，拒絕本身，就是一次屬於她的重生。

而與原版最不同的地方，在於「賈玲減肥」的視覺景觀。這種景觀成為了一種「偽紀錄片」，蓋過了電影本身的表達。

幾個轉場鏡頭切過，觀眾可以直觀地看到賈玲在拳擊訓練中日漸消瘦的過程，全場觀眾幾乎一致地發出驚呼和鼓掌聲。似乎前一個半小時的等待，就是為了看到最後30分鐘的畫面。

賈玲的訓練強度足以讓許多健身人破防。她不但能夠完成拳擊訓練，還能夠完成目測120kg的硬拉，負重20kg的引體向上。在某種程度上，這已經是一場天人交戰，一場對肉體近乎摧殘的行為藝術。

作為一個沒有任何訓練基礎的200斤女性，能夠克服女性不分泌睾丸酮的先天門檻，在不到一年的時間內練出明顯的腹肌、肱二頭肌與背闊肌，對於任何一個瞭解健身的人來説，都會震撼得瞠目結舌。

甚至在影片結束後的彩蛋，沒有一個觀眾捨得離開，大家在一片驚呼裏看完了幕後花絮。

為了拍出最後那場比賽的鏡頭，賈玲和真實的拳擊手對打，拍了無數遍，只為了拍下自己「真正還擊成功」的那一刻。

她在彩蛋裏記下了減肥過程的每一天的體重，裏面充滿了真實的細節：第一次發現自己有腳腕，第一次翹二郎腿，還兌現了自己穿着晚禮服的諾言。

在大年初一，賈玲在央六中國電影報道的直播中亮相了，瘦下來的她，除了嘴角的梨渦沒有變化，整個人都算得上是天翻地覆，讓人完全認不出來。她説話的氣息變得平靜，面目的表情更加平淡，像是一個剛打完仗的疲憊戰士。

評論區滾動的實時彈幕説，「瘦了面相都變苦了」「還是喜歡以前的賈玲」「感覺不愛笑了」。

沒減肥之前，人們説她不健康；減肥之後，人們又説她不可愛。女性的困境大抵不過如此。

（網上圖片／那個NG提供）

作為一部電影，《熱浪滾燙》當然無法超越《百元之戀》，因為它過於閤家歡，依然充滿低俗爛梗，情節過於簡單。它缺乏原創性，它誤讀曲解了原版的精神內核，等等。

但作為賈玲高度個人化的作品，它又顯得異常合理。因為這樣用生命剖白自身的作品，只有她能拍出來。這樣的影視創作者與如此悲壯的肉身獻祭，放在整個中國恐怕也挑不出幾個。

還記得很久以前，賈玲參加《歡樂喜劇人》，她穿着不合身的紅色旗袍，在舞台上炫了一整瓶啤酒，抱着西瓜吃到接近嘔吐，連台下的觀眾都忍不住叫停。這種自毀肉體式的表演，一直是她的特長，也是藏在她憨厚外表下的敢於以刀剜肉的莽撞。

為電影減重100斤，和在舞台上炫完一整瓶啤酒，其實在本質上沒有任何區別。

因為她是一個可怕的演員。只要觀眾想看，她就可以做到任何事。

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