養和話你知｜服用糖尿藥也可以減肥？ 專科醫生解構新型糖尿藥

糖尿病是常見的慢性疾病，治療方案主要是透過口服或注射藥物，當中有些糖尿藥具減重的作用，因此亦會被用於減肥上，到底這樣做是否安全？服用糖尿藥又是否真的能減肥？本文就請來養和醫院內分泌科名譽顧問醫生、內分泌及糖尿科專科醫生楊俊業醫生，為大家解構糖尿藥的藥效及其安全性。



四類常見非胰島素糖尿藥

楊醫生指，用於治療糖尿病的藥物種類繁多，除了胰島素外，較為常見的非胰島素的藥物亦可分成四大類，包括：

⚫ 用於提升胰島素敏感度、減低抗拒性的藥物如甲福明、格列酮類



⚫ 能刺激胰島素分泌的藥物，包括磺胺尿素劑、DPP-4 抑制劑 及 GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonist）



⚫ 可減慢糖份的消化及吸收的藥物，如阿卡波糖（Acarbose）



⚫ 有效阻止腎臟吸收糖份的「排糖藥」 SGLT2抑制劑（sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors）



在眾多藥物中，具有減重作用的只有GLP-1受體促效劑和 SGLT2抑制劑，以下是其詳細藥效：

SGLT2 抑制劑



能通過抑制腎臟對葡萄糖的吸收，增加葡萄糖經由尿液排出，變相增加卡路里的流失以達致減重的功效，故亦被稱為「排糖藥」。

GLP-1受體促效劑



能刺激胰島素的分泌，降低血糖水平及升糖素，並減慢胃部消化，增加飽肚感，同時能控制腦部負責食慾的神經元，減少飢餓感。

以上兩種藥物除了用於控制血糖，亦可保護心臟、腎臟，減低患上主要心臟血管疾病的風險，因此適合心臟病及腎病病人使用。

服用糖尿藥能有效減肥？

楊醫生指GLP-1受體促效劑用於減肥上的效果非常理想，數據顯示，逾八成人在每週注射2.4毫克的司美格魯肽後能減去5%的體重，更有近五成人能減去15%的體重。

然而，GLP-1受體促效劑亦有其限制，楊醫生指出，根據國際指引，只有BMI超過30的歐美人士及BMI超過27的亞裔人士，才可使用此類藥來減肥；若患者本身患有肥胖相關的疾病，例如血糖水平異常、膽固醇異常或患有睡眠窒息症等，使用條件則會相對寬鬆。

本港現時已批准第一代的GLP-1受體促效劑利拉魯肽(Liraglutide)用於非糖尿病人作減肥之用，患者需要每日注射，若用於非糖尿病人身上，每次最多能注射3毫克。第二代 GLP-1受體促效劑司美格魯肽(Semaglutide) 在香港暫時只註冊為治療二型糖尿病的藥物，患者只需每週注射一次，外國已有新一代GLP-1口服藥面世，方便不希望每天注射藥物的人士，惟香港暫未引入。楊醫生亦提醒相關副作用包括反胃、作嘔等徵狀，如果飲食不節制，甚至會出現嘔吐，少部分病人亦會出現心跳加速、肚瀉或便秘的情況。

至於主要用於控制血糖的SGLT2 抑制劑，香港現時仍未批准作減肥之用。楊醫生表示，服用SGLT2 抑制劑後，一天大概可以排出 70 克的糖份，相等於約280克卡路里。然而，身體機制會阻止體重過分下降，因此正常人服藥後最多平均只能減少兩公斤的體重；若用於非糖尿病患者身上，效果會較為遜色，而且會提高小便頻率，如果不及時補充水份，病人可能會出現缺水。由於小便中的糖份增加，會容易導致與尿道相關的炎症如龜頭炎、包皮炎、陰道炎甚至尿道炎。另外，此藥物會令身體製造更多酮酸而有機會引致中毒，屆時醫生可能會要求病人停藥。一般來說，醫生不應處方SGLT2 抑制劑給病人單純作減肥之用。

楊醫生分享一名五十歲女病人同時患有糖尿病、高血壓及脂肪肝，在剛開始接受治療時體重高達112公斤，醫生為她處方甲福明及SGLT2 抑制劑，初期效果良好，病人亦成功減去 3公斤的體重，但藥物的副作用卻令她經常受尿道炎困擾。其後楊醫生改用司美格魯肽（Semaglutide），屬於GLP-1受體促效劑的一種，用藥後病人的最高記錄曾減重至 81公斤，效果十分明顯，而且肝功能和血壓水平亦正常，平日她只需服用少劑量的糖尿藥協助控制血糖水平。

停用糖尿藥後體重會否出現反彈？

楊醫生解釋，當停服SGLT2 抑制劑，身體不再排出糖份，體重自然會慢慢回升，出現反彈在所難免。至於GLP-1受體促效劑 ，醫生一般會建議長期使用，當成功減重而且體重維持穩定時，可逐漸減少藥量。只要病人能夠維持用藥時的食量，便可盡量減少反彈的情況或幅度。

使用糖尿藥減肥安全嗎？

由於SGLT2 抑制劑及GLP-1受體促效劑這兩種藥物的安全性高，若糖尿病患者的使用效果良好，只要跟隨醫生的指引使用，其實是可以長期使用的。

楊醫生指，雖然目前只有一款糖尿藥在香港獲批准讓非糖尿病人用於減肥，但參考歐美的使用數據而言，把糖尿藥用於減肥是安全而且有效，相信稍後其他新型糖尿藥物有望於本港獲得批准使用。醫生亦會在病人使用藥物前清楚說明藥物的效用、其副作用及風險，讓病人權衡應否使用。