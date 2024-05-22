北大開設「減肥神課」　學生一學期減15公斤要訣曝：不能一直痛苦

北京大學為大學部學生開設了一門名為《體能提升：運動與膳食》的體育必修課，成為北大學子口口相傳的「減肥神課」，最高紀錄有同學一學期即減重達15公斤。



北大減肥課爆火，大學生一學期減重15公斤 。圖為北大減肥課。（北京青年報）

《北京青年報》22日報道，北京大學於2022年秋季學期開設減肥課《體能提升：運動與膳食》，且是本科生體育必修課之一。根據校方學務安排，學生可以在學校開設的全部體育必修課中選擇4門，修夠4個學分即可。減肥課迄今已開設二年，該課程不僅幫三分之一的學生成功減重5%以上，最高紀錄有同學一學期減重達15公斤，成為學生口中的「減肥神課」。

報道稱，北大減肥課自2022年開課後，短短一年多，就成了校內熱門課程。上過課程、成功減重的學生成了活廣告，即使後來又增加一個班次，不少學生還是搶不到這門課。

北大減肥課爆火，大學生一學期減重15公斤 。圖為北大學生體驗柔韌性訓練。（北京青年報）

據了解，該課程是北京大學體育教研部第一門由不同專業教師共同完成的課程。共分為理論講授、運動訓練和實踐討論三部分。理論講授由北京大學體育教研部助理教授張曉圓負責。學生接受的運動指導是由專業體育教師在健身房等運動場地現場展開。

說起課程內容，上過該課的同學們普遍評價，「循序漸進，靈活系統」。以3月22日為例，當天早8點第一節課，助理教授張曉圓和同學一起到校園食堂，讓學生們按自己平時的習慣買早餐。

北大減肥課爆火，大學生一學期減重15公斤 。圖為北大食堂老師帶著學生稱重計算食物熱量。（北京青年報）

在這節課上，張曉圓給出了一個包括身高、年齡等因素的公式，每名學生根據公式可以算出減重期間一天需要的推薦攝入量和原先飲食攝入的熱量。張曉圓表示，減重是長期的過程，不能一直都伴隨著心理上的痛苦。減肥課除了提供科學的飲食方案外，還會為學生設計個性化的運動方案。