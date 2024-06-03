鮮血浸透制服　武漢警與兇徒搏鬥身中15刀殉職　終年50歲

6月1日清晨，武漢市公安局江漢區分局漢興派出所副所長邱建軍，在帶隊處理一宗持刀滋事的案件時，遭遇疑犯瘋狂拒捕，為保護民眾與同袍，邱建軍與持刀兇徒搏鬥。搏鬥中，邱建軍頸部、腹部等15處被刺傷，他忍痛追緝，與同袍合力抓獲疑犯。然而邱建軍卻因失血過多，搶救無效殉職，終年50歲。

今日（3日）上午，武漢市漢口殯儀館高懸輓聯為邱建軍舉行遺體告別式。邱建軍遺屬、生前親友同事，以及各界群眾等數百人參加儀式，送別邱建軍。



綜合內媒報道，6月1日零點12分，武漢市警方接警，有市民稱漢江區某賓館門口有兇徒持刀傷人。當時正在值班的邱建軍帶隊趕至現場，發現疑犯已離開。為消除隱患，警方迅速追蹤排查，查明持刀男子馮某已返回租住的老式單位樓中。

凌晨1時，邱建軍帶領其他值班警察趕往該處，馮某將自己反鎖在房中。由於馮某持刀仍為重大安全隱患，邱建軍與同袍持盾牌、鋼叉戒備，朝屋內喊話要求馮某開門。突然，馮某打開房門衝出，並手持一把56厘米長的利劍砍向現場警察。

由於通道狹窄，一名輔警頭部、手臂受傷。邱建軍示意後退，並掏槍上膛警戒。此時，馮某再次從房中拿出2把匕首，情緒狂躁地揮舞兇器衝出，其母雖上前勸阻，惟馮某仍揮刀向外衝。危急之下，為保護現場民眾和同袍，邱建軍衝上前與馮某展開搏鬥，搏鬥中，邱建軍頸部、腹部等15處被刺傷。

馮某逃出後，邱建軍強忍傷痛追兇20多米，房間到樓梯、到小區路邊，鮮血灑滿一路。邱建軍最終因體力不支，倒在血泊中。隨後，趕來增援的警察合力制服抓獲馮某。

鮮血浸透邱建軍的警服，送往醫院搶救後，邱建軍終因失血過多搶救無效，犧牲殉職。

據悉，邱建軍從警30年，破獲1800餘起刑事案件，其中命案、搶劫等大件要案200餘起，先後3次因公負傷，榮獲個人三等功2次、嘉獎6次。