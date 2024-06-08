深中通道｜01航拍率先直擊「世界級工程」　宛若｢游龍｣蜿蜒珠三角

被譽為「世界超級工程」的深中通道於2023年全線貫通，預計今年6月末通車，香港01最近獲准去到大橋近距離採訪，為大家帶來第一手的航拍畫面。



深中通道北面距虎門大橋30公里，南距離港珠澳大橋31公里，雙向八線行車，全長24公里，是集「橋-島-隧-水下互通」於一體的世界級跨海集群工程。

深中通道中山大橋部分。（香港01 周智堅 攝）

深中通道中山大橋部分。（香港01 周智堅 攝）

全程由深圳廣深沿江高速，向西以跨越珠江口，以6.8公里的海底隧穿越機場支航道，經過西人工島躍出海面，進入伶仃洋大橋同中山大橋，並接通至廣州南沙的萬頃沙互通，實現在深圳、中山、廣州三地登陸。

深中通道建成後，被港珠澳大橋「遺棄」的深圳和中山，將重新「歸隊」大灣區一小時生活圈。

深中通道Y字型直達中山、廣州南沙。（香港01 冼世昌）

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以深圳南山區前往中山市翠亨新區為例，現時需經虎門大橋或南沙大橋，到廣州南沙後再開往中山，車程最快都需要1小時30分鐘；若從香港前往中山市翠亨新區，現時會經港珠澳大橋經珠海再到中山，用時至少2小時20分鐘。

未來深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘；至於從香港出發到中山，則可選擇經深圳灣大橋、廣深沿江高速、深中通道去往中山，預計通行時間可減少至1小時。

深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（香港01 冼世昌）

從香港出發到中山，預計通行時間可減少至1小時。（香港01 冼世昌）

深中通道的開通，不僅便捷兩岸市民往來，更將為珠三角兩岸城市帶來新的發展機遇和產業更新。

深中通道輻射範圍包括深圳、廣州、珠海、東莞、中山、江門，甚至未包含在大灣區11城內的粵東粵西城市，因此服務對象大部份仍是廣東省內常住居民。（香港01 黃浩謙 攝）

對比大灣區城市2023年GDP數據，珠江西岸的深圳GDP係34606.40億元人民幣，省會廣州係30355.73億元，圍繞在這兩個城市的佛山、東莞亦都破萬億。第二梯隊的惠州珠海江門中山，其中「珠中江」處於經濟較不發達的粵西。未來，中山翠亨新村將發揮區位優勢，承接深圳的產業外溢，提振經濟。由粵東帶動粵西，為大灣區發展寫下新格局。