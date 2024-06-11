皇馬奪冠日　前主席之孫大唱辱華歌曲　中使館：第一時間嚴正交涉

歐冠聯賽日前結束，皇家馬德里奪得冠軍。

然而，歡慶之際一段中國博主在英國街頭進行賽後採訪的影片引發爭議。影片中一名皇馬球迷在得知博主是中國人後，唱起涉嫌種族歧視、侮辱中國女性的歌曲。事後，該球迷被指認是皇馬前主席洛倫索·桑斯Lorenzo Sanz）的孫子。對此，中國駐西班牙大使館向皇馬提出嚴正交涉。



今年歐冠決賽在英國倫敦舉行，中國足球自媒體「球迷匯」的博主在賽後採訪路邊慶祝的皇馬球迷，其中一名深色捲髮的皇馬球迷與他的同伴停下受訪，在和對方打招呼後，該球迷詢問博主來自哪裏。在得知博主是中國人後，這名球迷突然對著鏡頭用西班牙語高唱一首涉嫌種族歧視、侮辱中國女性的歌曲。

該球迷被指認是皇馬前主席洛倫索·桑斯Lorenzo Sanz）的孫子

不懂西班牙文的博主專門詢問該球迷唱了什麼，對方回答說是「慶祝皇馬勝利」，沒有察覺的中國博主還被拉著一起唱了一次。

影片在網絡流傳後，有懂西班牙文的網民揭露該球迷的種族歧視行為；還有一名在TikTok上擁有180萬粉絲的美國網紅「Danesh」稱，他認出這名涉嫌歧視的球迷，是皇馬前主席洛倫索．桑斯之孫、現任皇馬官方解說員洛倫索．桑斯．杜蘭（Lorenzo Sanz Duran）之子。

時候，「球迷匯」向西甲和皇馬發郵件進行投訴，並發影片聲明斥責稱「這種下流的行為竟然發生在最開心的慶祝時刻；種族歧視的人必須要為他們的所做作為負責」。

西甲方面回應稱，對其遭遇感到抱歉，「通過您發佈的影片和西甲平台，我們獲知了您對歐冠決賽賽後遭遇的投訴。」，西甲堅定致力於打擊仇恨犯罪。多年來，西甲通過提高認知、發現和報告等方式，一直領導著對抗種族歧視。「我們通知您，西甲已按此類事件的通常程序將此事通告給當局。」

今日，中國駐西班牙大使館回應事件表示，近日皇家馬德里俱樂部個別球迷在採訪中發表辱華言論，言辭低俗，性質惡劣。我館對此深感震驚和憤怒，第一時間向皇家馬德里俱樂部提出嚴正交涉。皇馬俱樂部對上述個別球迷不當言行表示反對，強調皇馬俱樂部拒絕並譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言行，認為這是個別球迷的孤立行為，有違皇馬俱樂部的價值和原則，絕不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬俱樂部重視並熱愛中國球迷，重視與偉大的中國的友好聯繫，感謝中國球迷的垂愛，希望為西中友好繼續發揮積極作用。