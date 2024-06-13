解放軍高層貪腐頻傳　習近平簽署發布新版「軍隊審計條例」

國防部消息，中央軍委主席習近平近日簽署命令，發布新修訂的「軍隊審計條例」，自7月1日起施行，內容細化更為嚴格的審計紀律要求。



《新華社》11日報道，根據國防部發布新修訂的「軍隊審計條例」，將對軍隊審計工作的總體要求、事項權限和程序機制等作出進一步規範，「對於更好發揮審計監督服務作用、保障國防和軍隊建設高質量發展，具有重要意義」。內容一共8章75條，是展開軍隊審計工作的基本法規依據。

「條例」明確軍隊審計工作「立足經濟監督定位，增強政治屬性和政治功能」，著力構建完善審計監督任務體系，進一步細化審計有關事項，優化對重大建設項目等方面的審計方式。

火箭軍是解放軍五大兵種之一，於2015年從「二炮部隊」升格建立，近年內部卻傳出多宗腐敗案件。（視覺中國）

報道指出，「條例」完善從計劃制定到結果運用的全鏈路程序要求，促進形成監督合力；突出加強自身建設，細化立起更為嚴格的審計紀律要求，推動建設「信念堅定、業務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業化審計隊伍」。

2023年至今，不少解放軍方將領遭到整肅，尤其是負責監督中國核武庫的火箭軍和裝備採購部門的軍事高官。除了去年10月被免職的前國防部長李尚福，去年12月更有9名解放軍將領被免除全國人大代表的資格，當中至少有5人出身火箭軍。

今年1月5日，《解放軍報》在頭版刊發評論稱，當前解放軍黨風廉政建設和反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固。儘管如此，中國的軍工央企高層仍持續落馬。今年2月初，兵器工業集團長春設備工藝研究所前黨委書記張建武被查；4月初，中國兵器工業集團前裝備保障部部長李照智涉嫌嚴重違紀違法被查。4月7日官方再有通報，中國電子科技集團有限公司黨組成員、副總經理何文忠涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。