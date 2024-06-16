高鐵臥鋪｜洗漱包、馬桶、充電一應俱全　24小時餐車支持掃碼點單

6月15日，全國鐵路實施第三季度列車運行圖首日，新升級的京港、滬港間夕發朝至高鐵動臥列車於15日晚從北京上海兩地、香港雙向對開。京滬至香港的全程旅行時間分別由24小時31分、19小時34分壓縮至12小時34分、11小時14分，香港與內地城市往來將更加便利。高鐵動臥設施亦曝光，物品俱全的洗漱包、港式美食等一應俱全。



15日傍晚，首發車從香港西九龍站駛出。同天晚上8時許，D909次動車組列車從北京西站啟動，D907次動車組列車從上海虹橋站啟動，分別奔向香港西九龍站。

而首趟由香港西九龍站開往北京西站的夕發朝至高鐵動臥列車D910次動車組列車，原北京西與香港紅磡站間開行的普速直通車直97/98次提質升級而來。列車18時24分自香港西九龍站開出，次日6時53分已順利抵達北京西站。

滬港間首趟夕發朝至高鐵動臥D908次列車，也於16日早晨抵達上海虹橋站，滬港間實現夕發朝至。這趟列車每逢周五、周六、周日、周一開行，對於商務人士和「周末遊」旅客的旅客來說非常有吸引力。

滬港高鐵動臥列車是對這條線路上普速直通車的提質升級。列車設備設施更加先進，旅客乘坐更為舒適，每列車過境席位增至600多席。原普速直通車始發、終到站「兩地兩檢」的通關模式改為了高鐵列車統一在香港西九龍實行「一地兩檢」，通關時間大幅壓縮。

從1997年開行滬港普速直通車，到2018年滬港間開行高鐵列車，再到如今滬港間開行的夕發朝至高鐵動臥列車，上海往返香港愈來愈便捷。

北京西站開往香港西九龍的高鐵動臥列車D909次首發列車，整趟列車是由13節軟臥車和2節二等座車以及1節餐車組成。共有二等座110席、軟臥520席。軟臥車每輛車設有10個包廂，共40個鋪位。

二等座位為座位。

餐車車廂

臥鋪車廂。

其中，列車2號包間是上下兩個鋪位，共有四個鋪位。在靠近門的位置有一個操作面板，可以控制照明以及調節風量大小。鋪位的下面擺放著四雙一次性拖鞋，這些拖鞋都以不同的顏色區別開，避免旅客在使用中混用。小桌板上還放著四個洗漱包，免費提供給軟臥列車乘客。國鐵廣州局廣九客運段列車長周雅菲介紹，洗漱包里面包含了牙膏、牙擦套具，還有梳子、潤膚露、洗面奶，一次性的壓縮毛巾兩塊。

另外，列車充電亦不是問題，每個軟臥車廂都有一個220V的家用電源插座，可以方便旅客給手機或電腦充電，並且在走廊里也設有兩個插座。

作為一趟夕發朝至的列車，車上也有適合洗漱的地方。一個洗手台上有兩個洗漱池，用紅色和藍色標注水溫。還擺放了一些日用物品，如牙線、頭繩等供乘客使用。衛生間與洗手台相鄰，既有馬桶也有蹲廁。馬桶衛生間還精心設置了嬰兒護理台，方便帶著小朋友的旅客進行護理操作。

+ 2

餐車位於整節列車的中間位置。空間十分寬闊，有荔枝肉套餐、三鮮魚丸套餐、腸粉等具有港式風味的餐食，還提供奶茶，喜歡喝奶茶的旅客可以在列車上享受舌尖上的美食之旅。

國鐵廣州局動車餐飲乘務長韓笑介紹：「為滿足不同旅客晚餐和早餐的用餐需求，我們是24小時營業的。每個動臥車廂都設置了一個獨立的餐牌，方便旅客了解和選擇餐食品種，我們可以通過暢行碼快速點餐。」

北京、上海與香港間的夕發朝至高鐵動臥列車，每周五至周一開行。在列車上睡上一覺，就可以來往與京港、滬港，讓遊客以及年長人群有了更加便捷、舒適的旅行選擇。