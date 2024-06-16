高鐵臥鋪直擊｜官員獻出第一次瞓到上海　攤落床眼光光原來因為…

首班香港西九龍站開往上海的高鐵臥鋪列車，今日（16日）早上6時42分抵達虹橋站，較原定時間早3分鐘。上海港澳辦主任葉靚、上海鐵路局黨委副書記兼市文旅局副局長金雷在月台迎接。



運輸及物流局副局長廖振新接受《香港01》訪問分享臥鋪睡眠質素，他說自己晚上12時許睡覺，躺下2小時才睡著，「唔出奇㗎，始終生保床」，不算熟睡，估計睡了3小時便下車，笑言坐多幾次臥鋪車會更習慣。運輸及物流局局長政治助理陳閱川則「好瞓得」，他向《香港01》表示，晚上12時睡覺，「一瞓就瞓到朝頭早，OK！好舒服」。



首班由香港開出的高鐵臥鋪車，今天（16日）抵達上海虹橋站後，月台舉行歡迎儀式，出席的包括上海港澳辦副主任葉靚、上海鐵路局黨委副書記、市文旅局副局長金雷及海外聯誼會代表。（潘耀昇攝）

上海港澳辦、鐵路局迎接首班車到站

首班由香港開出的高鐵臥鋪車，今天（16日）抵達上海虹橋站後，月台舉行歡迎儀式，出席的包括上海港澳辦副主任葉靚、上海鐵路局黨委副書記、市文旅局副局長金雷，及海外聯誼會代表。他們迎接乘首班車抵達的運輸及物流局副局長廖振新、運輸及物流局局長政治助理陳閱川、香港新方向立法會議員張欣宇等人。

運輸及物流局副局長廖振新下車後，接受《香港01》訪問分享高鐵臥鋪初體驗睡眠質素。（潘耀昇攝）

廖振新只睡3小時便下車 笑言「始終生保床」

運輸及物流局副局長廖振新下車後，接受《香港01》訪問分享高鐵臥鋪初體驗睡眠質素。他說，晚上12時許便上牀，躺下2小時才睡著，「唔係瞓得好淰，唔出奇㗎，始終生保牀」，故早上5時許已醒來，聽到杭州東站乘客上落車聲音，加上早上6時許便下車，估計只睡了3小時。

高鐵臥鋪列車行車時會有震感，廖振新說較40年前坐「硬卧」列車大為改善了，「比起以前啲車，每行一段就轟轟聲，爭好遠了」，對睡眠質素影響不大。他說，坐多幾次臥鋪車會更習慣，或者提早睡眠可能會更好。

運輸及物流局局長政治助理陳閱川下車後，接受《香港01》訪問分享高鐵臥鋪初體驗睡眠質素。（潘耀昇攝）

陳閱川：一瞓就瞓到朝頭早、好舒服

運輸及物流局局長政治助理陳閱川向《香港01》表示，初體驗高鐵軟臥車廂感覺很舒服，「呢個體驗真係全新，非常之舒服，我係12點鐘瞓覺，一瞓就瞓到朝頭早，OK！好舒服」。他說，高鐵臥鋪列車行車時的搖晃少少不怕，都很舒適，開初的時候耳朵有點不適，之後都習慣了。他希望更多乘客選擇高鐵臥鋪列車，令兩地融合更密切。