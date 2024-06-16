高鐵臥鋪直擊｜張欣宇瞓去上海初體驗　提出三點改善建議吸商務客

來往香港至上海和北京的高鐵臥鋪列車，昨天（15日）晚上在西九龍高鐵站啟航。《香港01》記者試搭首班車赴上海，同車體驗的包括香港新方向立法會議員張欣宇。他認為高鐵臥鋪列車有三點可以改善，包括房間插頭位置不足，建議增設USB插頭方便乘客為手機充電；高級臥鋪車廂比較平實，如改善裝修、設施升級，可吸引高端商務客；高鐵餐車電子支付方式只有微信和支付寶，建議擴展至信用卡支付。



張欣宇大讚上海高鐵臥鋪車新淨

張欣宇表示，增設來往香港至上海和北京的高鐵臥鋪列車後，商務客有多一個北上出行選擇，通宵乘高鐵，在車上睡覺除了可節省酒店錢，亦可節省時間，畢竟乘飛機要提早兩小時到機場處理過關手續，而乘高鐵安檢過關只需十分鐘左右。他說，上海高鐵臥鋪列車感覺很新淨，保養很好，超出他預期，「比起其他西九龍搭到嘅高鐵，感覺更加新。」

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建議增設USB插頭 升級高級臥鋪車廂裝修 增設信用卡支付

乘坐普通臥鋪車廂的張欣宇認為，臥鋪列車有幾點可以改善，提升吸引力。

第一，房間內的兩個插頭，是內地電器制式慣用的兩腳扁型和八字三腳扁型插，當港人用上轉插器後，由於兩個插頭位置太接近，「你插咗一個插頭，另一個用唔到」，變相4人房只能用一個插頭，建議增設USB插頭。

第二，雖然高級臥鋪車廂，已較普通臥鋪車廂多一張梳化，但有空間可以再升級，「而家整體行緊平實風格，豪華啲只係4人房變2人房，其他配置裝修差唔多」，變相與普通臥鋪沒大分別，如車廂更豪華，使用與普通臥鋪車不同的床褥，將設施升級，可以吸引高端商務客不再乘飛機，改為乘高鐵。他建議可以考慮讓港鐵設計新車，增添港味元素，

第三，現時車上購買食物，電子支付方式只有微信和支付寶，建議增設信用卡，令港人更方便。