甘於被「圍獵」、大搞權錢交易　河北省紀委副書記陳玉祥被雙開

6月17日，中央紀委國家監委通報，河北省紀委原副書記、省監委原副主任陳玉祥嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。



通報稱，陳玉祥喪失理想信念，背棄初心使命，執紀違紀，執法犯法，罔顧中央八項規定精神，熱衷於吃喝享樂，長期頻繁接受宴請，違規接受旅遊、健身等活動安排；無視組織原則，在幹部選拔任用中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品、禮金；違反工作要求，幹預和插手司法及執紀執法活動；甘於被「圍獵」，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目運營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

河北省紀委原副書記、省監委原副主任陳玉祥嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。（微信公眾號＠人民日報）

陳玉祥嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予陳玉祥開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

陳玉祥長期在紀檢監察系統工作。（北京青年報政知見）

公開資料顯示，陳玉祥1966年4月出生，河北臨西人，1986年3月入黨，1988年7月參加工作，黨校研究生學歷。1990年10月，陳玉祥成為河北省紀委辦公室會計、科員，從那時起，他長期在紀檢監察系統工作，擔任過河北省監察廳副廳級監察專員，省紀委黨風政風監督室副廳級主任等。

2016年2月，陳玉祥任邢台市委常委、市紀委書記；2018年2月，任邢台市委常委、市紀委書記、市監委主任。

2018年9月，陳玉祥轉任石家莊市委常委、市紀委書記，2021年11月任河北省紀委副書記。在被查之前，陳玉祥已多日未公開露面。2023年10月18日，官方報道稱，河北省委第二巡視組向容城縣委反饋巡視情況，當時，陳玉祥出席會議並講話。