能源領域反腐力道足　今年已40多人落馬　不乏退休「老虎」

內地官場就能源領域反貪腐持續高壓，有內媒統計，今年以來各地已有超過40位能源系統官員和企業主管因違紀違法接受調查，其中不乏已經退休多年的「老虎」。



內媒《第一財經》報道，中央紀委國家監委網站24日通報，吉林省能源投資集團有限責任公司前黨委書記、董事長張金峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查，成為今年以來，能源領域遭查的最新案例。

回顧今年1月初，在中共中央紀律檢查委員會第三次全體會議上，中共總書記習近平便點名深化整治五個領域的腐敗，其中包含能源，以及金融、國企、醫藥和基建工程。

2024年1月8日，中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議在北京召開。國家主席習近平（中）在會議上發表講話。李希（從左至右，不計習近平）、蔡奇、趙樂際、李強、王滬寧、丁薛祥等政治局常委出席會議。（新華社）

報道指出，5月至今，包括張金峰在內，至少有9名能源系統官員和企業高層被查。其中，5月6日至8日，重慶建工集團股份有限公司前黨委書記、董事長魏福生，山西省呂梁市能源局原二級調研員劉拴亮等人均因涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。

5月10日至14日，再有山西天澤集團總經理助理李全孝，晉能控股集團澤西州天安潤宏煤業有限公司副經理宋利宏，中煤第71工程處有限責任公司總經理劉洪才，前雲南煤礦安全監察局副巡視員楊華，中國廣核集團原黨委常委、副總經理譚建生，以及大唐集團（內蒙古）能源開發有限公司副總經理桑海洋等多人因涉嫌違紀違法被檢查。

2023年12月29日，十四屆全國人大常委會第七次會議審議表決通過刑法修正案（十二），進一步修改完善行賄犯罪規定，加大對賄賂行為懲治力道。（取自中國人大網）

時間拉回今年前兩個月，新疆能源（集團）黨委書記、董事長胡國強，地質調查局前黨組書記、局長鐘自然，中國石油天然氣集團原黨組書記、董事長王宜林，南方電網黨組成員、紀檢監察組組長龍飛等多人也相繼被查。

報道指出，這些人中，不乏已經退休多年的「老虎」。例如，前晉能集團有限公司黨委副書記、監事會主席王建設，雖已退休多年，但因其涉嫌嚴重違紀違法，仍被立案審查調查。

中石油集團前董事長王宜林目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網上圖片）

報道引述能源業人士分析，資本密集型的能源產業，「尋租空間大」，容易滋生腐敗。例如，就在24日，江蘇省徐州市中級法院對湖北省人民政府前副省長曹廣晶受賄、洩露內幕資訊一案進行了一審公開宣判。

經審理查明，曹廣晶在能源系統長期任職期間，利用職務之便為他人謀取利益，非法收受財物達2.16億元（人民幣，下同），此外，他還洩漏了某上市公司的內線消息，導致他人非法獲利1042萬多元。