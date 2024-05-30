2024青年金融創科培訓計劃　理大PayPilot憑創新支付方案奪冠

5月27日，由香港城市大學主辦，滙豐全力支持的「青年金融創科培訓計劃2024」比賽（FinTech Trailblazers 2024）吸引了來自大灣區17家大專院校的81支隊伍，超過280名參賽者。

最終由代表香港理工大學的PayPilot隊伍在總決賽贏得評審們高度評價，並以卓越的表現奪得金獎。PayPilot的創新支付平台專注為用戶尋找最佳支付方式，實時掌握不同支付平台優惠，用戶可透過PayPilot應用程式的四捨五入功能進行小額投資。



「青年金融創科培訓計劃2024」比賽（前身為「金融科技奧林匹亞」），匯聚來自大灣區的參賽者。今年四成的參賽隊伍由不同大專院校的隊員組成，充分彰顯團隊合作精神。

為推動以金融科技尋求創新解決方案，培訓計劃為大灣區的大專學生提供相關知識與技能培訓，以及拓展人脈網絡的交流機會，幫助他們提高在數碼時代的競爭力和就業能力。計劃旨在建設人才庫，為推動大灣區成為國際創科樞紐做出長遠貢獻。

香港城市大學學務長鍾樹鴻教授表示：「城大很榮幸能夠舉辦『FinTech Trailblazers 2024』。參賽者是開創金融科技未來並將其用作積極改變力量的先驅者。他們的奉獻精神、創造力和意志力將激勵新一代。讓我們繼續培養和支持未來金融科技創新者，創造一個更光明、更可持續、充滿無限可能的未來。」

香港城市大學學務長鍾樹鴻教授（左一）及滙豐香港首席資訊科技總監黃詠恆女士（左三）與20支入圍隊伍、評審及嘉賓合照FinTech Trailblazers 2024頒獎典禮。

滙豐香港首席資訊科技總監黃詠恆女士表示: 「在滙豐，我們致力培育下一代金融科技領袖，助他們積極推動大灣區的發展。參賽者所表現出的跨領域合作和企業家精神，真正體現了推動未來金融科技發展的協作思維。今天，我們很高興看到入圍決賽的參賽者，運用金融科技的創新應用，去辨識及解決迫切的社會和經濟挑戰，展現出非凡實力。我們希望每位參賽者都能透過今次比賽，獲得必要的技能和擴展人脈，在日新月異的金融領域取得成功。」

「青年金融創科培訓計劃」為參與式學習計劃，內容包括培訓、比賽和交流。 比賽鼓勵參賽者利用金融科技的解決方案創造價值，推動社會及經濟發展。決賽前，20 支入圍隊伍有機會與商界領袖和金融科技專家交流，以完善提案構思。今年的提案涵蓋自願碳信用額交易區塊鏈平台至綠色食品安全平台等不同領域，評審就參賽隊伍在相關性及影響力、原創性與市場創新、創造性與應用性、可持續性，以及溝通和演說技巧等五方面評分。

香港應用科技研究院（應科院）和香港數碼資產協會是「青年金融創科培訓計劃2024」比賽的策略伙伴，為參賽者舉辦培訓課程、交流活動和專家分享會。

勝出隊伍將獲得滙豐提供的現金獎勵和與專家交流的機會，以及應科院的實習機會，亦可能獲得城大HK Tech 300種子基金的面試機會，以進一步發展他們的項目。