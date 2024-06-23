梅州「孤島村」與外界復聯　逾20人在村民家中躲避洪水一晝夜

廣東梅州市連日暴雨，7個鄉鎮嚴重受災，其中蕉嶺縣長潭鎮高陂村，村外道路因河水暴漲被沖毀，高陂村成為「孤島」，有村民更目擊一幢兩層高的民宅被沖毀。

6月22日，曾是「孤島」的高陂村，村內道路已經基本恢復正常，村民加緊清理家中被洪水浸過的家具和泥土，幾名志願者（義工）在村內展開衛生消殺工作，電力部門也加緊搶修供電線路。



《極目新聞》報道，高陂村內大片農田被洪水沖刷後已成為「河道」，表面堆積大量石頭和沙土，部分魚塘也被洪水摧毀。高陂村邊的烏土河河道的水位已下降，水電工人正在被洪水沖毀的河堤缺口處施工。

村民李先生稱，6月16日晚上7時許，烏土河河水水位猛漲，他原本接到村幹部通知，準備與家人前往隊部避險，結果不久後河堤決口，洪水湧入村內，他們只能跑到村內地勢較高的一個親戚家躲避，「水流很急，眼看著村裏一幢兩層的房子被水沖垮了」。

梅州市高陂村被水流阻斷，成了「孤島」。（南方+）

李先生稱，除了他和家人外，還有幾戶村民都跑到這戶村民家躲避，20多人留在屋內一日一夜後，村幹部駕駛挖掘機將他們轉移離開。

村幹部介紹，河堤決口後，部分村民轉移到隊部，部分人留在家中，沒有村民在洪災中受傷或遇難，但村內的幾百畝農田和數十畝魚塘被洪水沖毀。