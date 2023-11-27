中國「95後」天才少年曹原將赴柏克萊任教　被譽為｢石墨烯駕馭者｣

中國「95後天才少年」曹原此前因連續在國際頂級學術期刊發文，獲讚譽為「石墨烯駕馭者」，備受國內外學術圈關注。據《澎湃新聞》報導，曹原將於2024年7月起，正式赴柏克萊加利福尼亞大學（University of California, Berkeley）任教，擔任該校電子工程與電腦科學系助理教授（ Assistant Professor），研究領域為Physical Electronics（物理電子學）、Micro/Nano Electro Mechanical Systems（微納機電系統）、Physics（物理）。



2021年8月，中國科大新創校友基金會發布消息稱，來自該校「少年班」校友曹原獲2021年凝聚態物理領域青年物理學家最高獎（William L. McMillan Award），以表彰其在「扭曲雙層石墨烯（graphene）中發現和探索超導電性和相關量子現象」取得成就。

公開資料顯示，1996年出生的曹原，在14歲時考入中國科技大學少年班學院，並入選「嚴濟慈物理英才班」。在中國科大就讀期間，曹原先後兩度榮獲新創校友基金會設立或資助的海外交流獎學金與郭沫若獎學金（後者是中國科大本科生最高榮譽獎）。2014年，曹原赴麻省理工學院（MIT）攻讀研究生，2020年獲得博士學位。

從2021年到2024年，曹原在哈佛大學擔任初級研究員，此後將加入柏克萊加利福尼亞大學擔任教職。

曹原的個人網站上顯示，他專注於「扭曲電子學」——材料中的電子學與「扭曲」的研究。他在網站上自我介紹：「我的興趣和專業非常多樣化，涵蓋物理學、電子工程、納米技術和計算機科學。我也是電子黑客、天文攝影和小提琴的愛好者。」

2018年，曹原因發現石墨烯超導角度轟動國際學界，開闢了凝聚態物理研究的新領域，成為《Nature》雜誌創刊149年來以第一作者身份發表論文的最年輕中國學者。《Nature》發布的2018年「年度世界十大科學人物」中曹原位居榜首。

此後，曹原連續在國際頂刊發文，目前，他至少已在頂尖學術期刊《Nature》和《Science》上發表9篇文章，僅2021年上半年就密集發布4篇，被譽為「石墨烯駕馭者」。