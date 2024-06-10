佛山酒樓MMA・有片｜食客如廁座位被佔變大混戰　擸凳打到爆缸

廣東省佛山市一家酒樓近日爆發全武行，一名男子暫離座位上廁所，沒想到回來時座位已被人佔據，一氣之下與對方爆發口角，最終演變成一場混戰，有人被打傷頭部濺血，新聞還因此登上日本媒體《富士新聞網》（FNN）。



《廣州日報》等內媒報導，事發於5月29日上午8點左右，一名男子在廣東佛山一間酒樓內享用早餐，中途離開座位如廁，未料回來時座位被他人佔走，雙方因此爆發口角。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

爭執過程中，雙方情緒都得不到緩解，最終演變成一場混戰。（微博圖片）

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爭執過程中，雙方情緒都得不到緩解，最終演變成一場混戰。從影片可見，衝突現場非常混亂，甚至連長者參與進來，椅子、水壺、鞋子都成了打人工具，有人因此被打傷流血。

佛山市公安局順德分局通報，此事件涉及4人，衝突過程中雙方各有人員受輕傷，目前相關涉案人員正接受調查。

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對此，內地網友表示：「北方人別驚訝、這是廣東的功夫茶文化，以茶會友，切磋功夫」、「去佛山喝早茶還有武功切磋看」、「沒使出佛山無影腳嗎？」「武術之鄉」、「建議停發老年退休金，一旦沒了退休金看他們還囂不囂張的打不起來，絕對打不起來」、「什麼叫吃飽撐著？他們就很好的詮釋了這個意義。」

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