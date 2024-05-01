佛山：火焰上的非遺　年輕人愛上「燒玻璃」解壓

「五一」假期即將來臨，各位佛山「友友們」有什麽打算呢？最近，流麻、皮具、銀飾等手工在小紅書、抖音等社交平台上廣受歡迎，一件件好看而又有趣的作品在手巧的博主手中誕生，作為觀眾不免心動，想上手做一件獨屬於自己的作品，因而手作店成為年輕人休閒解壓的一大選擇。在假期來臨前，羊城晚報記者前往順德容桂一家手作店，替各位探探店，和主理人聊聊天，嘗試超解壓的「燒玻璃」。



火焰上的非遺，年輕化的解壓手工

當人們轉動氧氣閥打開火槍，超千度的火焰從中噴湧時，堅硬的玻璃立刻變了樣，在指尖翻轉下逐漸成為了晶瑩剔透、流光溢彩的「琉璃」。

「你看，利用高溫將玻璃軟化，我們可以借助工具將其塑造成我們想要的形態。」4ur. sew手作主理人譚志萍一邊解說一邊用左手拿著深藍色的玻璃棒，右手拿著草綠色的玻璃棒，翻轉加熱兩色玻璃逐漸交融。她再從一旁拿起準備好的剪子，「哢嚓」一下將玻璃剪成兩瓣。

「我們俗稱的燒玻璃，學名是琉璃燈工技藝，實際上是一項傳承百年的非遺技藝。」譚志萍向記者介紹，在幾年前燒玻璃還是一項工匠鍛造的小眾藝術，成為年輕人的「新寵」可能和淄博出圈有關。淄博博山琉璃出圈，不少人將這項手工年輕化，從燒製花鳥魚蟲簡化成為燒製戒指，搬到城市中。

「許多小情侶或者閨蜜結伴製作蝴蝶戒指、聖誕樹、心形鏈墜。」她表示，燒玻璃其實是很自由的，顏色、形狀、大小都沒有任何規定，「只要你想，就可以創作。這也是年輕人愛上燒玻璃的理由之一。」

同時，燒玻璃也是一項需要耐心的項目。「玻璃要軟化得恰到好處，能讓它往想象的方向塑形，我需要用手轉動玻璃棒，均勻地加熱。」如果想要多色相融，需要按比例熔化玻璃棒；如果想讓它彎曲，需要對準變形的方向燒製；如果想塑造細長的尾巴，需要加熱尾部，並用鑷子往外拉......而每一步都需要耐心、準確預熱。

「為什麽大家覺得燒玻璃很解壓，是因為當人們專注在玻璃上時，人的思維會清空雜念，將所有的注意力投注在眼前的玻璃上，逐漸就會進入心流狀態。你會發現忘記時間流逝，精神上得到滿足感和成就感。」譚志萍表示，自己喜歡上燒製玻璃也是因為它能讓人安靜下來，去完成創作。

譚志萍正在教顧客製作花朵。（羊城晚報）

她回想起一些特別的顧客，「曾經有一位學生哥，每次來就戴著耳機，獨自沉浸在燒製的世界裏，一做就是三四個小時。做好了他就離開，然後下次又同樣的，戴著耳機沉浸幾個小時。他說這樣很享受。」

創造手作解壓的一方天地

譚志萍的店鋪除了燒玻璃還有DIY服裝、製作香薰蠟燭、製作銀戒指等手作項目，一百多平方米的店鋪被分割成幾個部分。「我喜歡這裏，這裏充滿了潮流和青春的氣息。」她店鋪在二樓，碩大的落地玻璃窗正對著容桂漁人碼頭的燈塔和德勝河。當初，她來到這裏遊玩，在借用洗手間時無意看到了空置的門樓，她發現這裏可以俯瞰整個廣場，一個開店的念頭就此萌生。

店鋪有一個巨大的落地窗可以看見落日。（羊城晚報）

作為美術生、從事服裝行業多年的她，想要創業做更自由更具有創作性的事情。「因為在讀書時接觸到了琉璃燈工，後來也跟著非遺傳承人任波教授學習了一段時間，便想要將燒玻璃和DIY服裝作為我店鋪最大的手工內容。」

請各路設計師設計、申請消防許可、確定店鋪項目......在歷經半年的準備工作後，今年元旦店鋪正式對外營業。「我還是比較幸運的，店鋪人流量不錯。這裏遊客多，經過的時候會好奇地探究一下。」她表示目前店鋪周末的預約已經排到幾個月後了。

譚志萍正在展示各式蝴蝶戒指。（羊城晚報）

「我很享受現在的狀態，一邊和顧客交流，交上朋友，又碰撞新靈感，一邊又可以不斷創作。」她滿足地笑了笑，「天氣好的時候，我站在這個玻璃窗前，看著落日和來來往往的人，心裏覺得很平和。」她希望可以將這份快樂傳遞給每位顧客。

這個「五一」，市集、音樂會、快閃總有一款適合你

在這個「五一」假期，除了可以花上半天時間靜心手作，還可以做些什麽呢？記者提前為各位搜羅了一系列活動，大家可以收藏起來。

手作店鋪所在的容桂漁人碼頭將舉行「春日漫遊風箏節」。4月26日至5月5日，巨型風箏展將在燈塔廣場舉行，屆時，春風漫遊市集、漫遊音樂會、帳篷塗鴉DIY、風箏彩繪DIY等活動陸續開展，各位可以在這個假期將治愈貫徹到底。

容桂漁人碼頭將舉行「春日漫遊風箏節」。（羊城晚報）

在IF1959文創園，4月30日至5月3日，「廠開玩」第三屆街頭藝術節將集結各領域青年藝術家和品牌主理人，以其獨特的創作，展示藝術的無限可能。屆時還有塗鴉/滑板/機車/市集/餐車等多領域街頭文化聚集。

此外，TOM&JERRY主題快閃、牛仔服裝專題走秀、國風快閃佛山首展、Cosplay巡遊等活動將在海駿達城、天佑城等商圈舉行。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

