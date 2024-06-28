深中通道｜中山改造村鎮迎新機遇　企業：人力物力比深圳更有優勢

連接深圳與中山的深中通道將於6月30日下午3時正式通車。

深中通道在方便珠江兩岸民眾往來的同時，中山，甚至江門等粵西城市，將藉此機會承接深圳的產業外溢，為珠三角的產業發展帶來新動力。而為更好地引進外來企業，中山市亦作出不少努力，其中大刀闊斧對村鎮進行舊改政治。

近日，《香港01》前往中山，採訪中山市村鎮改造的相關負責人，他們表示，深中通道開通後，中山將承接東岸的產業轉移，因此從2022年開始便進行土地改造，騰出了許多村鎮土地，未來產業發展後會給村民帶來直接的收入增益。

已入駐小欖鎮舊改工業園區的一間深圳企業的負責人表示，將廠房搬來中山，看中的就是即將開通的深中通道的便捷，且在中山人力物力相較深圳亦會更劃算、更有優勢。



進入中山，會發現中山市的城鎮分化並不明顯，在三鄉、沙溪、小欖等區，村莊和城市融合在一起，而這也導致中山市城市環境規劃、污染、土地資源消耗過快等問題突顯。

深中通道開通後，中山將承接深圳的產業外溢，這將是中山未來產業發展的新機遇。然而發展產業，首先要解決的就是土地問題。2021年，中山市委書記郭文海上任後便表示，「土地問題解決不了、突破不了，中山就沒有未來。」「土地不開拓，大橋出來也沒用。」

中山城市村鎮並未有明顯劃分界限。（香港01 楊凱力 攝）

迎深中通道、承接東岸產業外溢 中山改造低效村鎮工業區

因此，2022年1月4日開始，中山市開始大刀闊斧改造村鎮低效率工業聚集區，搶抓深中通道建設的歷史性機遇。

中山村鎮低效工業園改造指揮辦公室日常負責人鄧宇文（香港01 楊凱力 攝）

中山村鎮低效工業園改造指揮辦公室日常負責人鄧宇文表示，中山工改的主要目的其一就是承接珠江口東岸的產業外溢，「因為我們中山的土地開發強度已經達到40%，非常高了，我們的土地空間非常的有限，為了迎接深中通道的通車，會有一大波的產業的轉移，所以我們要通過工改來騰出我們的土地，還有我們廠房的空間，能更好的去承接這些產業的轉移。」

中山過去的低效工業區搭建模型。（香港01 楊凱力 攝）

鄧宇文介紹，通過地下工業園的改造，可以更快速的提升中山的城鄉建設的面貌。過去鐵皮鐵棚廠房非常低效，外觀難看且有各種消防隱患，亦會影響生態環境，「通過這次的工改可以提升我們的城鄉的風貌，還有改善我們的生態的環境。」此外，工改後，將增加村集體的收入，富民增收，讓村民直接得到收益，增加村集體的收入。

目前農村工改中，小欖鎮的1.52萬畝土地已整改4800多畝，也成功建起以五金電子產業為主的工業產業園區。來自深圳的一家電源製造企業目前就已入駐小欖鎮的粵深·灣區智谷產業園區。

深圳銷售、中山生產 企業：期待深中通道開通

該深圳企業負責人表示，目前企業將市場部設在深圳，生產基地在深圳，該負責人表示，因為中山房租、人工要比深圳更劃算，因此「人力物力都會比深圳更有優勢。」

該負責人稱，因為企業市場部還在深圳，深中通道開通後，兩地往返就會非常方便，這也是企業將生產部搬來中山的另一考量。「我們很多的供應商、客戶從深圳過來，現在工業園接著兩條高速路口，所以非常方便。期待深中通道開通，回深圳不會堵車，以前我們從虎門過去一堵就是幾小時，現在半個小時或者40分鐘就到達。」

回看2023年大灣區GDP數據，珠江西岸的深圳GDP為34606.40億元人民幣，省會廣州為30355.73億元，圍繞在這兩個城市的佛山、東莞亦都破萬億。

第二梯隊的惠州珠海江門中山，其中「珠中江」處於經濟較不發達的粵西。深中通道將成為中山乃至粵西城市發展騰飛的一大機會，發揮區位優勢，承接東岸深圳產業外溢，提振經濟。由粵東帶動粵西，為大灣區發展寫下新格局。