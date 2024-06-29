從工程師到百億公司副總　深圳54歲富豪去世　6億元股份未被繼承

6月27日晚間，深圳開立生物醫療科技股份有限公司發布公告稱，公司董事、副總經理周文平於近日因病去世。公司及董事會對周文平先生的逝世致以沈痛哀悼，並向其家人表示深切慰問。



開立醫療在公告中提到，截至本公告日，周文平先生持有公司股份14,956,900股（截至公告發出時市值約6億元），持股比例3.46%。周文平先生的繼承人尚未辦理股份繼承相關事宜，公司將依據相關法律法規的要求履行後續信息披露義務。

深圳開立生物醫療科技，公司市值高達178億元。（網絡圖片）

根據開立醫療此前披露的履歷資訊，周文平出生於1970年，高級工程師。1992年畢業於清華大學生物醫學工程與儀器專業，曾在汕頭超聲儀器研究所、深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司等任職。2002年12月至今，任職於開立醫療，歷任研發部經理、副總經理等職務；2005年至2009年任公司監事。現任開立醫療董事、副總經理，兼任廣東省超聲醫學工程學會常務理事。

此外，在開立醫療全資子公司裡，周文平任哈爾濱開立科技有限公司法定代表人、執行董事、總經理，任開立生物醫療科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事、總經理，任開立生物醫療科技（成都）有限公司法定代表人、執行董事、總經理，任深圳開立醫療科技有限公司總經理，任Bioprober Corporation董事。

開立醫療表示，周文平先生在擔任公司董事、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、副總經理期間，恪盡職守、勤勉盡責，認真履行應盡的職責和義務，為公司發展做出了不懈努力和重要貢獻。公司及董事會對周文平先生在任職期間為公司所做出的努力和貢獻深表感謝。

6月27日晚間，深圳開立生物醫療科技股份有限公司發布公告。（微博）

截至該公告日，周文平持有公司股份1495.69萬股，持股比例3.46%。開立醫療稱，周文平的繼承人尚未辦理股份繼承相關事宜，公司將依據相關法律法規的要求履行後續資訊披露義務。

資料顯示，開立醫療於2017年4月上市，公司主營業務為醫療診斷及治療裝置的自主研發、生產與銷售。主要產品包括醫用超聲診斷裝置、消化與呼吸內鏡、微創外科產品和心血管介入產品等。

截至目前，公司已經在美國舊金山、西雅圖、德國圖特林根、日本東京以及中國的深圳、上海、武漢設立七大研發中心。

今年一季度，公司實現營收4.79億元，同比增長1.33%；歸母淨利潤1億元，同比下降27.65%。截至報告期末，公司股東總戶數為1.3萬戶。截至6月27日收盤，開立醫療每股報41.11元，下跌2.54%，公司最新市值178億元。

開立醫療於2017年4月上市，公司主營業務為醫療診斷及治療裝置的自主研發、生產與銷售。（網絡圖片）

另一副總經理於今年2月去世

今年2月初，開立醫療曾發佈公告稱，公司副總經理JIANREN YUAN（袁建人）先生於近日不幸逝世。

履歷資訊顯示，JIANREN YUAN（袁建人）出生於1947年，2014年加入開立醫療，除了擔任開立醫療副總經理，還曾兼任全資子公司上海愛聲生物醫療科技有限公司董事、總經理。

另據2023年年報披露，該公司包括周文平、JIANREN YUAN（袁建人）在內，共有四位副總經理。

在最新公告中，開立醫療表示，根據《公司章程》規定，公司董事會由7名董事組成。周文平去世後，公司董事會成員減少至6人，未低於《公司法》規定的董事會最低人數。公司將根據《公司法》和《公司章程》等有關規定盡快完成董事補選的工作。

開立醫療還表示，公司董事、監事、高級管理人員及全體員工將繼續勤勉盡責，致力於公司的持續穩健發展。